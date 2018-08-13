Почти 90 тыс. онлайн-заявлений приняли в столичном Росреестре в январе-июле

Около 90 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет было принято Росреестром Москвы за семь месяцев 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

«За семь месяцев 2018 г. Управлением Росреестра по Москве принято 89 тыс. 769 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, поданных в электронном виде, из которых 15 тыс. 188 — в минувшем июле. За аналогичный период прошлого года поступило почти в три раза меньше обращений онлайн — 31 тыс. 580», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются услуги Росреестра в электронном виде среди физических лиц.

«Более 10 тыс. онлайн-заявлений в месяц от граждан фиксируется третий раз подряд», — подчеркивается в сообщении.