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Зарплатные долги «Дальспецстроя» превысили 224 млн рублей
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Зарплатные долги «Дальспецстроя» превысили 224 млн рублей 

News.ru 29 минут назад
Главное военно-строительное управление № 6, ранее «Дальспецстрой», задолжало своим сотрудникам более 224 млн рублей. Принимаемые меры властями и надзорными органами не помогают решить вопрос с погашением задолженности, в том числе перед бывшими работниками.
«На сегодняшний день общая сумма долга составляет 224,8 млн руб. перед 3418 работниками»,
— говорит уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае ИгорьЧесницкий.
Известно, что от продажи собственности предприятия до ноября текущего года планируется получить 300-350 млн рублей. Эти деньги распределяться пополам между выплатой зарплат и достройкой жилых помещений, которых ожидают дольщики.
Ранее собрание кредиторов ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» не приняло план по восстановлению платёжеспособности предприятия, предложенный внешним управляющим. Его поддержали 48% голосов, для утверждения нужно было — 50% и один голос.
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