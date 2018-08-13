Зарплатные долги «Дальспецстроя» превысили 224 млн рублей

Главное военно-строительное управление № 6, ранее «Дальспецстрой» , задолжало своим сотрудникам более 224 млн рублей. Принимаемые меры властями и надзорными органами не помогают решить вопрос с погашением задолженности, в том числе перед бывшими работниками.

«На сегодняшний день общая сумма долга составляет 224,8 млн руб. перед 3418 работниками»,

— говорит уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае ИгорьЧесницкий.

Известно, что от продажи собственности предприятия до ноября текущего года планируется получить 300-350 млн рублей. Эти деньги распределяться пополам между выплатой зарплат и достройкой жилых помещений, которых ожидают дольщики.

Ранее собрание кредиторов ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» не приняло план по восстановлению платёжеспособности предприятия, предложенный внешним управляющим. Его поддержали 48% голосов, для утверждения нужно было — 50% и один голос.