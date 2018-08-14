Курс рубля начал расти на торгах впервые за неделю

Впервые с 7 августа рубль на открытии торгов вырос по отношению к доллару и евро, сообщает во вторник Газета.ru

«В начале торгов курс доллара к рублю снизился на 78 копеек, до 67,02 рубля, курс евро — на 77 копеек, до 76,56 рубля», — говорится в сообщении.

Накануне стоимость доллара перешагнула отметку в 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года, стоимость евро превысила 78 рублей впервые с 11 апреля этого года.