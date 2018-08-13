АФК «Система» проведет ребрендинг своих гостиниц

Как рассказал изданию управляющий партнер АФК Артем Сиразутдинов , затраты на ребрендинг составят всего несколько миллионов рублей. По его словам, в составе сети будут работать четыре линейки: бюджетные городские отели MyCosmos, бизнес-гостиницы Cosmos, премиальные Cosmos Collection, апарт-отели и комплексы апартаментов CosmosStay.

Сейчас гостиничными активами "Системы" — 17 отелей с фондом свыше 4 тысячи номеров — управляет подконтрольная ей Cosmos Group. Ребрендинг коснется только некоторых гостиниц, указывает газета. В 2016 году АФК выкупила у фонда VIYM девять отелей, которыми управляют международные компании. Еще три располагаются за границей — в Италии, Чехии и Намибии, их также пока не планируется ребрендировать.

Как уточняется в статье, под новый бренд перейдут пять существующих отелей Cosmos Group и все новые объекты. В перспективе пяти лет АФК планирует увеличить фонд до 4,7 тысячи номеров.