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АФК «Система» проведет ребрендинг своих гостиниц
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АФК «Система» проведет ребрендинг своих гостиниц 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
АФК "Система" проведет ребрендинг принадлежащих ей гостиниц, отели начнут работать под вывеской Cosmos Hotels & More, сообщила газета "Коммерсант".
Как рассказал изданию управляющий партнер АФК Артем Сиразутдинов, затраты на ребрендинг составят всего несколько миллионов рублей. По его словам, в составе сети будут работать четыре линейки: бюджетные городские отели MyCosmos, бизнес-гостиницы Cosmos, премиальные Cosmos Collection, апарт-отели и комплексы апартаментов CosmosStay.
Сейчас гостиничными активами "Системы" — 17 отелей с фондом свыше 4 тысячи номеров — управляет подконтрольная ей Cosmos Group. Ребрендинг коснется только некоторых гостиниц, указывает газета. В 2016 году АФК выкупила у фонда VIYM девять отелей, которыми управляют международные компании. Еще три располагаются за границей — в Италии, Чехии и Намибии, их также пока не планируется ребрендировать.
Как уточняется в статье, под новый бренд перейдут пять существующих отелей Cosmos Group и все новые объекты. В перспективе пяти лет АФК планирует увеличить фонд до 4,7 тысячи номеров.
РИА Недвижимость: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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