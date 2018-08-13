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Ижевский автозавод получил в 2017 году почти 1 млрд рублей чистого убытка
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Ижевский автозавод получил в 2017 году почти 1 млрд рублей чистого убытка 

ИА «Сусанин» 34 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. По итогам 2017 года ижевская площадка «АвтоВАЗА» ООО «Лада Ижевск» получила чистый убыток в 933 741 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс. По данным информационного агентства, годом ранее чистая прибыль составляла чуть больше 37 млн рублей.
Выручка предприятия из столицы Удмуртской Республики при этом увеличилась на 15,8% — до 52 млрд 328,9 млн рублей. Себестоимость выросла на 20% — до 50 млрд 586,7 млн рублей.
Согласно бухгалтерской отчетности ООО «Лада Ижевск», кредиторская задолженность компании в 2017 году выросла с 6 млрд 209 млн до 8 млрд 451,5 млн рублей, дебиторская задолженность снизилась с 7 млрд 801 млн до 6 млрд 839,2 млн рублей.
В пресс-службе «АвтоВАЗа» Интерфаксу отказались комментировать причины формирования убытка.
В настоящее время Ижевский автозавод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.
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