Курс евро вернулся к уровню в 77 рублей

Отмечается, что курс евро поднялся до 76,99 руб.

По данным на 15:27 мск, курс евро вырос на 89 копеек — до 76, 86 руб.

Курс доллар повысился на 64 копейки — до 67,48 руб.