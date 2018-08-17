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Курс евро вернулся к уровню в 77 рублей
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Курс евро вернулся к уровню в 77 рублей 

RT на русском 1 час назад
Фото: Капитал страны
Отмечается, что курс евро поднялся до 76,99 руб.
По данным на 15:27 мск, курс евро вырос на 89 копеек — до 76, 86 руб.
Курс доллар повысился на 64 копейки — до 67,48 руб.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 13 источников 
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