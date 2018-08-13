Компания из Панамы требует в суде 1,3 млрд руб от ЗАО «Башня Федерация» 

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании из Панамы «Ифре Штифтунг» о взыскании около 1,3 миллиарда рублей с ЗАО «Башня Федерация», владеющего одноименным комплексом небоскребов в «Москва-Сити», следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж 10 августа, основания исковых требований пока не сообщаются, к производству иск еще не принят.
Комплекс «Башня Федерация» спроектирован по принципу «вертикальной улицы», соединенной скоростными лифтами, и состоит из двух башен: «Восток» (введена в ноябре 2017 года) и «Запад» (введена в 2007–2008 годах), возведенных на одном стилобате. Высота «Востока» — 374 метра, это самая высокий объект недвижимости в Европе. Площадь здания составляет 443 тысячи квадратных метров. Количество этажей — 101 (97 наземных и 4 подземных). В комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.
По данным ЕГРЮЛ, учредителями ЗАО «Башня Федерация» в 2002 году были Сергей Полонский (80%), Владимир Адикаев и Артур Кириленко — по 10%. Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую комплекс «Федерация». Летом 2017 года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.