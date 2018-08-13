Компания из Панамы требует в суде 1,3 млрд руб от ЗАО «Башня Федерация»

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости . Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании из Панамы «Ифре Штифтунг» о взыскании около 1,3 миллиарда рублей с ЗАО «Башня Федерация», владеющего одноименным комплексом небоскребов в «Москва-Сити», следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 10 августа, основания исковых требований пока не сообщаются, к производству иск еще не принят.

Комплекс «Башня Федерация» спроектирован по принципу «вертикальной улицы», соединенной скоростными лифтами, и состоит из двух башен: «Восток» (введена в ноябре 2017 года) и «Запад» (введена в 2007–2008 годах), возведенных на одном стилобате. Высота «Востока» — 374 метра, это самая высокий объект недвижимости в Европе. Площадь здания составляет 443 тысячи квадратных метров. Количество этажей — 101 (97 наземных и 4 подземных). В комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.