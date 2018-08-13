Ещё
Компания из Панамы требует в суде 1,3 млрд руб от ЗАО «Башня Федерация»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.75
$
67.90
77.10
77.60
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.83
–0.26 Золото
1203.62
–0.11 РТС
1057.83
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1386
–0.0320
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Компания из Панамы требует в суде 1,3 млрд руб от ЗАО «Башня Федерация» 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании из Панамы «Ифре Штифтунг» о взыскании около 1,3 миллиарда рублей с ЗАО «Башня Федерация», владеющего одноименным комплексом небоскребов в «Москва-Сити», следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж 10 августа, основания исковых требований пока не сообщаются, к производству иск еще не принят.
Комплекс «Башня Федерация» спроектирован по принципу «вертикальной улицы», соединенной скоростными лифтами, и состоит из двух башен: «Восток» (введена в ноябре 2017 года) и «Запад» (введена в 2007–2008 годах), возведенных на одном стилобате. Высота «Востока» — 374 метра, это самая высокий объект недвижимости в Европе. Площадь здания составляет 443 тысячи квадратных метров. Количество этажей — 101 (97 наземных и 4 подземных). В комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.
По данным ЕГРЮЛ, учредителями ЗАО «Башня Федерация» в 2002 году были Сергей Полонский (80%), Владимир Адикаев и Артур Кириленко — по 10%. Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую комплекс «Федерация». Летом 2017 года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.
РИА Недвижимость: последние новости
АФК "Система" проведет ребрендинг своих гостиниц В центре Москвы на торги выставили 23 объекта коммерческой недвижимости Глава Минстроя исключил возникновение "пузыря" на ипотечном рынке России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему никто не будет спасать рубль162
Вашингтон «убьет» рубль к концу года765
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана10
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года244
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение