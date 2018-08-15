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Банк «Кубань Кредит» запустил вклад «Юбилейный»
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Банк «Кубань Кредит» запустил вклад «Юбилейный» 

Банки.ру 57 минут назад
Краснодарский банк «Кубань Кредит» предлагает открыть вклад «Юбилейный».
Депозит оформляется на 760 дней в сумме от 1 тыс. рублей под 6,6% годовых, от 1 млн рублей — под 6,7%.
Продуктовый виджет
Дополнительные взносы возможны в течение первых 180 дней: через кассу банка — в размере от 1 тыс. рублей, безналичным путем — без ограничений по сумме. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются на льготных условиях», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Хвостова.
Завершен прием депозита «25 лет надежности!».
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