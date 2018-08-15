Банк «Кубань Кредит» запустил вклад «Юбилейный»

Депозит оформляется на 760 дней в сумме от 1 тыс. рублей под 6,6% годовых, от 1 млн рублей — под 6,7%.

Продуктовый виджет

Дополнительные взносы возможны в течение первых 180 дней: через кассу банка — в размере от 1 тыс. рублей, безналичным путем — без ограничений по сумме. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Елена Хвостова. «При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются на льготных условиях», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру

Завершен прием депозита «25 лет надежности!».