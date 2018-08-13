Более 20 коммерческих объектов в границах Садового кольца выставлены на аукционы

Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике.

«23 объекта свободного назначения, расположенные внутри Садового кольца, можно приобрести через аукционы Единой торговой площадки столицы. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. Все лоты имеют свободное назначение и ранее использовались под офисы. Помещения имеют разное техническое состояние», — говорится в сообщении.

Объекты расположены на первых и цокольных этажах жилых домов, внутри кварталов и на первых линиях. Площадь лотов разная — от 15 до 768 кв. м. Средняя стартовая цена 1 кв. м составляет 110 тыс. руб.

«Самое большое количество лотов расположено в Хамовниках — семь объектов, в Пресненском и Басманном районах выставлены на торги по четыре объекта. В Замоскворечье, Мещанском и Тверском районах на экспозиции по два лота. В Красносельском районе и в районе Арбата — по одному объекту», — отмечает пресс-служба.

Торги по объектам пройдут в конце августа-начале сентября 2018 г.