Россельхозбанк направил на развитие АПК порядка 600 млрд рублей

По итогам работы в январе-июле 2018 года Россельхозбанк выдал клиентам-аграриям порядка 600 млрд рублей, из них 89 млрд рублей направлено на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 8% превышает аналогичный показатель прошлого года.

РСХБ оказывает существенную поддержку аграриям в реализации инвестиционных проектов и осуществлении текущей деятельности, в том числе кредитуя проведение сезонных работ. Банк является активным участником ключевых государственных программ в области АПК — программы развития сельского хозяйства до 2020 года и программы льготного кредитования.

По состоянию на 01.08.2018 года кредитный портфель РСХБ по направлению АПК составил 1 217 млрд рублей.