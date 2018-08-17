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Россельхозбанк направил на развитие АПК порядка 600 млрд рублей
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Россельхозбанк направил на развитие АПК порядка 600 млрд рублей 

АиФ-Оренбург 11 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
По итогам работы в январе-июле 2018 года Россельхозбанк выдал клиентам-аграриям порядка 600 млрд рублей, из них 89 млрд рублей направлено на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 8% превышает аналогичный показатель прошлого года.
РСХБ оказывает существенную поддержку аграриям в реализации инвестиционных проектов и осуществлении текущей деятельности, в том числе кредитуя проведение сезонных работ. Банк является активным участником ключевых государственных программ в области АПК — программы развития сельского хозяйства до 2020 года и программы льготного кредитования.
По состоянию на 01.08.2018 года кредитный портфель РСХБ по направлению АПК составил 1 217 млрд рублей.
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