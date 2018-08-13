Россияне страхуются от болезней и несчастных случаев только ради кредитов

В России рынок страхования от несчастных случаев и болезней связан только с кредитованием и ипотекой. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, объем сборов по страхованию жизни за полгода составил 42 млрд рублей. Из них около 10 млрд рублей составило страхование от несчастных случаев и болезней. При этом не учитывались данные универсальных компаний, которые также имеют право выдавать полисы такого рода.

— В целом рынок рискового страхования — от несчастного случая и рисковое (не связанное с накоплениями) страхование жизни — растет только за счет кредитного страхования и ипотеки. Многие крупные банки все кредитное страхование делают в виде полисов страхования от несчастного случая от дочерних универсальных компаний, — прокомментировал председатель комитета союза по развитию страхования жизни Максим Чернин

По данным Центробанка, за январь-июнь прошлого года объем премий по страхованию от несчастных случаев составил 55 млрд рублей. За тот же учетный период текущего года прирост составил 19,2%. При этом, хотя объемы рынка страхования от несчастных случаев, включая кредитное, меньше, чем у инвестиционного страхования жизни, но число клиентов в этом сегменте в десятки раз больше, так как средняя цена полиса невысока. У страховщиков жизни в первом полугодии зарегистрировано 5,9 млн клиентов в сфере страхования от болезней. Средняя выплата в данном секторе составила 13,4 тысячи рублей.

— Если вы страхуете свою жизнь примерно на 3 млн, то вы заплатите примерно 10 тысяч рублей. Стоимость коробочного продукта страхования от несчастных случаев в банке составит примерно 2 тысячи рублей, за что вы получите покрытие 500 тысяч рублей. Поэтому страхование от несчастных случаев не может быть сопоставимо в объемах, — привел пример Максим Чернин.

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