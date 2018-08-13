Ещё
Россияне страхуются от болезней и несчастных случаев только ради кредитов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
67.90
77.50
77.68
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.99
+0.27 Золото
1204.76
–0.01 РТС
1061.54
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1383
–0.0322
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Россияне страхуются от болезней и несчастных случаев только ради кредитов 

ГОРОБЗОР.РУ 29 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В России рынок страхования от несчастных случаев и болезней связан только с кредитованием и ипотекой. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, объем сборов по страхованию жизни за полгода составил 42 млрд рублей. Из них около 10 млрд рублей составило страхование от несчастных случаев и болезней. При этом не учитывались данные универсальных компаний, которые также имеют право выдавать полисы такого рода.
— В целом рынок рискового страхования — от несчастного случая и рисковое (не связанное с накоплениями) страхование жизни — растет только за счет кредитного страхования и ипотеки. Многие крупные банки все кредитное страхование делают в виде полисов страхования от несчастного случая от дочерних универсальных компаний, — прокомментировал председатель комитета союза по развитию страхования жизни Максим Чернин.
По данным Центробанка, за январь-июнь прошлого года объем премий по страхованию от несчастных случаев составил 55 млрд рублей. За тот же учетный период текущего года прирост составил 19,2%. При этом, хотя объемы рынка страхования от несчастных случаев, включая кредитное, меньше, чем у инвестиционного страхования жизни, но число клиентов в этом сегменте в десятки раз больше, так как средняя цена полиса невысока. У страховщиков жизни в первом полугодии зарегистрировано 5,9 млн клиентов в сфере страхования от болезней. Средняя выплата в данном секторе составила 13,4 тысячи рублей.
— Если вы страхуете свою жизнь примерно на 3 млн, то вы заплатите примерно 10 тысяч рублей. Стоимость коробочного продукта страхования от несчастных случаев в банке составит примерно 2 тысячи рублей, за что вы получите покрытие 500 тысяч рублей. Поэтому страхование от несчастных случаев не может быть сопоставимо в объемах, — привел пример Максим Чернин.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии строится 500 многоэтажек Объем выдачи ипотеки в России может достигнуть 3 трлн рублей На строительство общежития БГУ выделено около 300 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему никто не будет спасать рубль127
Вашингтон «убьет» рубль к концу года748
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года239
AliExpress начал блокировать россиян76
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение