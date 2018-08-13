С дольщиками расплатятся СРО?

Думские депутаты-коммунисты предложили оказывать помощь обманутым дольщикам из средств компенсационных фондов СРО. По их данным, на специальных банковских счетах уже лежит более 70 млрд рублей, собранных застройщиками. Но эти деньги не используются, хотя могли бы послужить решению острой социальной проблемы.

депутат-коммунист Законопроект № 513907-7, который предлагает использовать компенсационные фонды строительных саморегулируемых организаций (СРО) для финансовой помощи обманутым дольщикам, в середине июля внес в Госдуму РФ Юрий Афонин . Этот документ представляет собой поправки в Градостроительный кодекс и в ст. 13 Закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Рассматривать их депутаты будут после возвращения с каникул.

Почему возникла такая идея? «По данным Минстроя РФ, в России сейчас 836 проблемных объектов, а количество пострадавших дольщиков превышает 40 тыс. человек. Но поскольку порядок включения людей в реестр носит заявительный характер, количество обманутых дольщиков, согласно статистике регионов, составляет минимум 86 тыс. человек. А по экспертным оценкам — еще больше, поскольку проблема часто затрагивает целые семьи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Чтобы защитить людей, в 2017 году был принят Закон № 218-ФЗ о защите участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. Но федеральный компенсационный фонд, куда застройщики уже отчисляют по 1,2% от суммы от каждой сделки, может подстраховывать лишь те проблемные стройки, по которым первые договоры долевого участия (ДДУ) заключены после 21 октября 2017 года. А что делать со всеми остальными? Для решения этой проблемы законодатель и предлагает использовать ранее сформированные компенсационные фонды СРО. И указывает на то, что деньги для этого в отрасли есть.

«По данным Минстроя РФ, с 2008 года строительные СРО собрали в компенсационные фонды свыше 100 млрд рублей. Но около 40 млрд рублей были потеряны в проблемных банках, ликвидированных за последние годы Центробанком . В Нацио­нальном объединении строи­телей суммарный размер компенсационных фондов СРО оценивают в 77,1 млрд рублей. Из них на специальных банковских счетах размещено 70,6 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке.

При этом, по данным Юрия Афонина, размер компенсационных выплат на возмещение ущерба дольщикам на данный момент составил менее 0,1% от объема средств, собранных в эти фонды. «Деньги в компенсационных фондах превратились в накопления, которые пополняются и практически не используются. Но при этом из-за отсутствия должного контроля уже есть значительные потери средств», — говорит инициатор законопроекта.

В настоящее время законопроект направлен в Комитет по транспорту и строительству для подготовки к представлению на заседании Госдумы. Как сообщила «Строительному Еженедельнику» ответственный секретарь Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы по транспорту и строительству Светлана Бачурина , затронутая в документе проблема — наболевшая.

«Часто строительные компании, выступившие в роли застройщиков, не могут обеспечить выполнение своих обязательств по договорам долевого участия именно в этой роли. Проблема требует особого регулирования, поскольку с 1 июля 2018 года государство перевело систему долевого строительства на новую финансово-правовую модель. Для всех (и застройщиков, и строителей, и граждан) эта дата — определенный рубеж. Накануне в регионах значительно выросло число выданных разрешений на строительство. И нужно обеспечить выполнение всех гарантийных обязательств, возникших у строителей перед дольщиками», — говорит она, подчеркивая, что суть предлагаемых новелл — ответственность института саморегулирования за своих членов.

Но эксперты считают новый законопроект очередным примером популизма.

Дмитрий Некрестьянов , партнер адвокатского бюро «Качкин и Партнеры», к предложению относится резко отрицательно: «Компенсационные фонды СРО созданы для возможных компенсаций недостатков строительства, и наличие там денег, в отличие от Фонда защиты дольщиков, это не недостаток, который нужно срочно устранить».

Мнение

Дмитрий Желнин, управляющий партнер MITSAN Consulting: