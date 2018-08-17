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Средневзвешенный курс доллара вырос до 66,87 рубля
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Средневзвешенный курс доллара вырос до 66,87 рубля
Деловая газета «Взгляд»
2 часа назад
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Деловая газета "Взгляд"
Средневзвешенный курс доллара, по которому Банк России устанавливает официальный курс, на 11.30 мск в пятницу, 17 августа, вырос на 1,4 копейки — до 66,8757 рубля.
Такие данные передает «Финмаркет».
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