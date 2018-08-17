Средневзвешенный курс доллара вырос до 66,87 рубля

Средневзвешенный курс доллара, по которому Банк России устанавливает официальный курс, на 11.30 мск в пятницу, 17 августа, вырос на 1,4 копейки — до 66,8757 рубля.

Такие данные передает «Финмаркет».