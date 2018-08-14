Ещё
Министр финансов Израиля подтвердил информацию о визите Нетаньяху в мае в Каир
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.69
75.85
76.11
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
73.74
+0.24 Золото
1195.89
–0.04 РТС
1077.12
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1387
–0.0304
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Министр финансов Израиля подтвердил информацию о визите Нетаньяху в мае в Каир 

ТАСС 1 час назад
Фото: Prian.ru
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 августа. /ТАСС/. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху тайно летал в мае в Каир на переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси для обсуждения урегулирования ситуации вокруг сектора Газа. Это подтвердил во вторник министр финансов Израиля Моше Кахлон в прямом эфире израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ».
"Да", — ответил Кахлон в ответ на вопрос радиостанции о том, знал ли он, что Нетаньяху летал в Каир для обсуждения урегулирования вокруг Газы. «Все, что будет происходить в секторе Газа происходит с египетским участием и при посредничестве Египта», — добавил он.
Ранее Десятый канал израильского телевидения сообщил об этой тайной поездке главы израильского кабмина в Каир в мае со ссылкой на информированный источник. По его данным, на встрече обсуждалось, в частности, облегчение условий блокады палестинского анклава, где у власти с 2007 года находится радикальное движение ХАМАС.
С 30 марта в секторе проводится так называемый «Марш возвращения», в рамках которого каждую пятницу палестинцы устраивают у границы с Израилем протестные выступления, которые регулярно оборачиваются столкновениями и беспорядками. Параллельно с начала мая стороны с периодичностью один — два раза в месяц обмениваются массированными ударами: радикалы каждый раз запускают десятки ракет и сотни минометных снарядов по городам юга Израиля, в ответ Армия обороны Израиля поражает десятки военных объектов на территории палестинского анклава.
12 августа премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя состоявшийся в середине прошлой недели последний массированный обмен ударами между сторонами, заявил, что Израиль продолжает операцию против террора в Газе. «Происходит обмен ударами, и это не закончится моментально», — добавил премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия. — Наше требование однозначно: это полное прекращение огня, мы не согласимся на меньшее".
ТАСС: последние новости
Эксперт: плата за тепло станет самым острым вопросом роста тарифов в 2019 году Немецкая компания "rent24" купила московский коворкинг DI Telegraph Акции банка "Возрождение" подскочили на Мосбирже на 18-19%
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован законопроект о санкциях против России573
Кремль отреагировал на оборонный бюджет США124
Ротшильд предсказал конец существующего мира373
Россия возвращает советское будущее495
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году190
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение