Министр финансов Израиля подтвердил информацию о визите Нетаньяху в мае в Каир

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 августа. /ТАСС/. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху тайно летал в мае в Каир на переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси для обсуждения урегулирования ситуации вокруг сектора Газа. Это подтвердил во вторник министр финансов Израиля Моше Кахлон в прямом эфире израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ».

"Да", — ответил Кахлон в ответ на вопрос радиостанции о том, знал ли он, что Нетаньяху летал в Каир для обсуждения урегулирования вокруг Газы. «Все, что будет происходить в секторе Газа происходит с египетским участием и при посредничестве Египта», — добавил он.

Ранее Десятый канал израильского телевидения сообщил об этой тайной поездке главы израильского кабмина в Каир в мае со ссылкой на информированный источник. По его данным, на встрече обсуждалось, в частности, облегчение условий блокады палестинского анклава, где у власти с 2007 года находится радикальное движение ХАМАС.

С 30 марта в секторе проводится так называемый «Марш возвращения», в рамках которого каждую пятницу палестинцы устраивают у границы с Израилем протестные выступления, которые регулярно оборачиваются столкновениями и беспорядками. Параллельно с начала мая стороны с периодичностью один — два раза в месяц обмениваются массированными ударами: радикалы каждый раз запускают десятки ракет и сотни минометных снарядов по городам юга Израиля, в ответ Армия обороны Израиля поражает десятки военных объектов на территории палестинского анклава.

12 августа премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя состоявшийся в середине прошлой недели последний массированный обмен ударами между сторонами, заявил, что Израиль продолжает операцию против террора в Газе. «Происходит обмен ударами, и это не закончится моментально», — добавил премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия. — Наше требование однозначно: это полное прекращение огня, мы не согласимся на меньшее".