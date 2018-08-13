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На окраине Омска продают торговый центр за 75 миллионов рублей
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На окраине Омска продают торговый центр за 75 миллионов рублей 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Площадь здания, расположенного на пересечении пр. Мира и ул. 50 лет Октября, превышает две тысячи квадратных метров. На сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве опубликовано сообщение о проведении аукциона по продаже пятиэтажного (с учетом подземного этажа) торгового центра на пересечении пр. Мира и ул. 50 лет Октября. Начальная цена продажи составляет 75 млн руб.
По данным Сибирского агентства новостей, здание принадлежит ООО «Коралл и Ко». Компания была признана банкротом в сентябре 2015 года. На 31 июля 2015 года ее задолженность составляла 549,3 млн руб. Согласно выписке ЕГРЮЛ, учредителем общества является Андрей Третьяк.
Торговый центр был построен в 2015 году. Его площадь составляет 2,2 тыс. кв. м. Аукцион назначен на 1 октября 2018 года.
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