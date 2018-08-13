В Москве с начала года ввели 1,2 млн «квадратов» жилья

В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,2 миллиона "квадратов" жилья, сообщается на сайте столичного стройкомплекса.

Это примерно на 10% больше объемов ввода за семь месяцев 2017 года, когда в эксплуатацию в российской столице сдали около 1,1 миллиона квадратных метров жилья.

В частности, по данным департамента развития новых территорий, в июле 2018 года в новой Москве сдали 193 тысячи квадратных метров жилья и 241 тысячу "квадратов" планируется ввести в августе.

По данным Росстата, ввод жилья в Москве в первом полугодии снизился в годовом исчислении на 13% — до 722 тысяч квадратных метров. При этом объемы ввода индивидуальных застройщиков выросли почти втрое — до 154 тысяч квадратных метров.