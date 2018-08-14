Цены на квартиры в Москве продолжат снижаться

Теперь о деталях. Квадратный метр жилья экономкласса в столице стоит сейчас 109,5 тыс. рублей. Пять лет назад он стоил 111,8 тыс. руб. «Однушки», к примеру, подешевели на целый миллион: с 4,1 млн рублей до 3,1 млн. Но это не те, классические однокомнатные квартиры с кухней и комнатой. Эти как стоили в пределах 4 млн, так и стоят, зато в изобилии появились квартиры-студии. Вот они-то и стали самыми маленькими, по размеру меньше на 10 кв. м. «однушек».

Львиную долю при продаже новостроек составляют ипотечные сделки

На рынке более дорогого жилья — свои перемены. Здесь ценник теперь считается в рублевом эквиваленте, в то время как прежде цены были долларовыми. В итоге хотя нынешний «квадрат» «комфорт-класса» в рублях вроде и подорожал — он обходится в среднем 155,2 тысячи рублей, в то время как пять лет назад стоил 149,9 тысячи рублей, но если пересчитать на доллары, то цены тоже упали. На падении цен сказались прежде всего удвоенные темпы строительства нового жилья, говорит Ирина Доброхотова , председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой»: «Рынок растет по объемам предложения новостроек: их сейчас в продаже более 2,5 млн квадратов, а в 2014 году было около 1,1 млн кв. м».

Затовариться жильем строители не боятся, так как спрос тоже заметно вырос. Об этом можно судить по увеличению в три раза количества регистрируемых договоров долевого участия — с 1800 в июне 2014-го до 5610 договоров в июне 2018-го.

Львиную долю продаж на рынке новостроек составляют ипотечные сделки, говорит Андрей Кройтор , директор департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость . Высокий спрос на них объясняется снижением ставки по ипотеке до 9,6% против 11% прошлогодних.

2,5 миллиона кв. м жилья продается сейчас в Москве. Это в два с лишним раза больше, чем в 2014 году