Ещё
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в первом полугодии выросла на 81%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
67.90
77.40
77.65
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.66
+0.01 Золото
1201.43
–0.18 РТС
1053.91
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1375
–0.0331
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в первом полугодии выросла на 81% 

Rambler News Service 13 минут назад
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,65 млрд, сообщили в компании.
Выручка компании за тот же период выросла на 37% до $5,8 млрд «за счет роста цен корзины металлов, увеличения объемов производства меди и металлов платиновой группы, а также продажи палладия из ранее сформированных запасов». Показатель EBITDA вырос на 77% год к году до $3,1 млрд, в основном за счет увеличения выручки от продаж металлов и повышения производственной эффективности, отметили в компании.
Рентабельность по EBITDA увеличилась с 41% до 53%, объем капитальных вложений снизился на 25% до $500 млн благодаря завершению активной фазы строительства Читинского проекта, модернизации Талнахской обогатительной фабрики, а также ряда проектов энергетической инфраструктуры в 2017 году, отметили в «Норникеле».
Чистый оборотный капитал сократился на 20% до $1,7 млрд в основном благодаря продажам палладия из ранее накопленных запасов, а также оптимизации структуры капитала. Свободный денежный поток увеличился в 5 раз до $2,6 млрд
Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2018 года снизилось почти вдвое до 1,1x.
Rambler News Service: последние новости
ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году до 98,83 млн баррелей в сутки Инфляция в Волгоградской области за январь-июль составила 2,3% Казначейство предложит банкам 55 млрд руб и $500 млн для размещения на депозитах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана83
ЦБ перестал покупать валюту6
Вашингтон «убьет» рубль к концу года772
Почему никто не будет спасать рубль163
Раскрыта судьба банковских счетов россиян50
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика Ближний Восток
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение