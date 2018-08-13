Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в первом полугодии выросла на 81%

Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,65 млрд, сообщили в компании.

Выручка компании за тот же период выросла на 37% до $5,8 млрд «за счет роста цен корзины металлов, увеличения объемов производства меди и металлов платиновой группы, а также продажи палладия из ранее сформированных запасов». Показатель EBITDA вырос на 77% год к году до $3,1 млрд, в основном за счет увеличения выручки от продаж металлов и повышения производственной эффективности, отметили в компании.

Рентабельность по EBITDA увеличилась с 41% до 53%, объем капитальных вложений снизился на 25% до $500 млн благодаря завершению активной фазы строительства Читинского проекта, модернизации Талнахской обогатительной фабрики, а также ряда проектов энергетической инфраструктуры в 2017 году, отметили в «Норникеле».

Чистый оборотный капитал сократился на 20% до $1,7 млрд в основном благодаря продажам палладия из ранее накопленных запасов, а также оптимизации структуры капитала. Свободный денежный поток увеличился в 5 раз до $2,6 млрд

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2018 года снизилось почти вдвое до 1,1x.