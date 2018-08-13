Ипотека разгоняет рынки кредитования и строительства

Почти 15 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) выдано в Нижегородской области в первом полугодии 2018 г. За январь-июнь 2018 г. количество ИЖК составило 14965 (+51,2 процента к уровню полгода 2017 г.) на 25,9 млрд руб. (+67,8 процента).

Непосредственно в июне 2018 г. нижегородцы получили 2533 ИЖК, что на 31 процент выше уровня 2017 года. Общая сумма ипотеки в июне 4,6 млрд (+ 50,7 процентов к июню 2017 г.).

На высокие темпы выдачи ИЖК в регионе, в первую очередь, повлияли ставки, снизившиеся благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банка России , а также действующие в области программы поддержки ипотечного кредитования, отмечают эксперты.

В январе-июне 2018 г. средневзвешенная ставка по ИЖК составила в регионе 9,63 процента, что на 1,97 процентных пункта меньше значения аналогичного периода прошлого года. Уровень просроченной задолженности по ИЖК остается низким — 0,89 процента.

За полгода объем выдачи ипотечных кредитов в филиале «Приволжский» банка «Открытие» вырос в 1,34 раза и составил 319 млн руб. при этом средняя сумма незначительно уменьшилась, что свойственно рынку в целом, говорит управляющий филиалом «Приволжский» банка «Открытие» Владимир Рогозин . По его мнению, снижение лимитов связано с ростом популярности однокомнатных квартир и студий, которые стоят дешевле «двушек» и «трёшек», что и обусловило снижение «среднего чека».

В I квартале 2018 года в Нижегородской области одобряемый лимит по ипотечному кредиту снизился на 200 тысяч рублей к уровню 2017 года, до 1,727 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По России тренд разнонаправленный. Для возрастных групп населения лимиты снижены, а для заёмщиков младше 40 лет — повышены. В среднем по России доступный лимит по ипотеке вырос на 9,7 процента для заёмщиков младше 25 лет и на 6,2 процента для тех, кто не достиг тридцатилетия.

Сорок лет — возрастной порог, после которого лимиты снижаются. Тем, кто старше 65 лет, за год кредитный лимит по ипотеке снизился на 65 процента.

При этом треть нижегородцев (29,8 процента) тратит на обслуживание кредита меньше 10 процентов дохода.

Тех, кто отдаёт на выплаты по кредитам более 60 процентов зарплаты — 7,7 процента среди заёмщиков, сообщает НБКИ.

Банки снижают риски, выдавая кредиты, прежде всего, надёжным заёмщикам, с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин

«Налаженное в последние годы эффективное управление кредитным риском позволяет банкам делать это достаточно безболезненно. В свою очередь, и сами «качественные» заемщики, после некоторого перерыва, постепенно от сберегательных настроений переходят к тактике более активного потребления».

Напомним, в Нижегородской области ввод жилья вырос на 4,6 процента.