Детей хотят выгнать на улицу из-за долга по ипотеке

Под Челябинском троих детей собрались выселить из квартиры из-за долга по ипотеке

В поселке Дубровка Челябинской области трое детей стали должниками по ипотеке после смерти их матери в 2015 году, их собрались выселить из квартиры, сообщила пресс-служба челябинского уполномоченного по правам человека.

Региональный омбудсмен Маргарита Павлова рассмотрит ситуацию с выселением детей из квартиры. В сообщении отмечается, что трое несовершеннолетних детей живут в Красноармейском районе в поселке Дубровка с их отцом — Алексеем Березиным . Его бывшая супруга умерла, у нее остался непогашенный ипотечный кредит за квартиру, передает РИА «Новости»

Супруги развелись в 2009 году, а ипотеку женщина взяла в 2013 году. В права наследования вступили дети.

Теперь Красноармейский районный суд вынес решение о взыскании задолженности по ипотечному договору, а также взыскании квартиры. Решение пока не вступило в законную силу.

«Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Маргарите Павловой, южноуральскому омбудсмену, с просьбой оказать помощь отцу троих несовершеннолетних детей Алексею Березину. Семья может оказаться на улице», — говорится в сообщении.

В среду Павлова посетит Красноармейский район, чтобы обсудить варианты разрешения ситуации. В совещании примут участие также представители администраций Красноармейского муниципального района и сельского поселения.

Березин, отец троих детей, подал апелляционную жалобу в Челябинский облсуд. Рассмотрение назначено на 16 августа.