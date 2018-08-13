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Детей хотят выгнать на улицу из-за долга по ипотеке
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Под Челябинском троих детей собрались выселить из квартиры из-за долга по ипотеке 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ГТРК Южный Урал / YouTube
В поселке Дубровка Челябинской области трое детей стали должниками по ипотеке после смерти их матери в 2015 году, их собрались выселить из квартиры, сообщила пресс-служба челябинского уполномоченного по правам человека.
Региональный омбудсмен Маргарита Павлова рассмотрит ситуацию с выселением детей из квартиры. В сообщении отмечается, что трое несовершеннолетних детей живут в Красноармейском районе в поселке Дубровка с их отцом — Алексеем Березиным. Его бывшая супруга умерла, у нее остался непогашенный ипотечный кредит за квартиру, передает РИА «Новости».
Супруги развелись в 2009 году, а ипотеку женщина взяла в 2013 году. В права наследования вступили дети.
Теперь Красноармейский районный суд вынес решение о взыскании задолженности по ипотечному договору, а также взыскании квартиры. Решение пока не вступило в законную силу.
«Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Маргарите Павловой, южноуральскому омбудсмену, с просьбой оказать помощь отцу троих несовершеннолетних детей Алексею Березину. Семья может оказаться на улице», — говорится в сообщении.
В среду Павлова посетит Красноармейский район, чтобы обсудить варианты разрешения ситуации. В совещании примут участие также представители администраций Красноармейского муниципального района и сельского поселения.
Березин, отец троих детей, подал апелляционную жалобу в Челябинский облсуд. Рассмотрение назначено на 16 августа.
В июле ЦБ сообщал о своей обеспокоенности в связи с резким «взрывным» ростом необеспеченных кредитов, которые берутся физическими лицами для начального взноса на ипотеку.
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Комментарии1  Ещё 6 источников 
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