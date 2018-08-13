Опыт Прикамья по обеспечению сирот квартирами используют по всей стране 

С 1 января 2018 года по поручению губернатора Пермского в регионе ввели ограничение по количеству квартир, которые могут быть расположены для детей-сирот в многоквартирном доме. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, теперь это не более 25% от общего количества квартир в жилом доме. Ранее ограничение составляло 50%.
«С начала текущего года все государственные контракты заключались уже с новым показателем — не более 25%. Наш опыт признали удачным, и в результате в прошлом месяце на федеральном уровне было принято решение обобщить его и изменить федеральные правила предоставления жилья по аналогии с нашей региональной инициативой. Так, с января 2019 года, согласно изменениям в 159 ФЗ, все соответствующие дома будут заселяться сиротами не более чем на 25%», — отметил министр строительства и архитекторы Пермского края Михаил Сюткин.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в России изменят правила предоставления жилья сиротам. Согласно законопроекту в каждом регионе необходимо сформировать список нуждающихся в жилье детей-сирот, а также установить единый порядок учета детей-очередников.