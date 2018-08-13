Ещё
В Москве в июле 2018 года спрос на новостройки вырос на 64%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.80
$
67.90
77.30
77.65
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.82
–0.01 Золото
1199.53
+0.09 РТС
1059.89
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1390
–0.0316
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

В Москве в июле 2018 года спрос на новостройки вырос на 64% 

РИАМО 57 минут назад
В июле 2018 года в Москве число сделок с новостройками выросло на 64%, а спрос на вторичное жилье в Москве увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также рекорд поставлен достигнут в ипотечном секторе, где по итогам июля зарегистрировано почти 9 тысяч жилищных кредитов, говорится в сообщении пресс-службы компании «Метриум».
«В июле число договоров долевого участия (ДДУ) в Москве достигло 8,6 тысячи единиц. В середине лета столичный Росреестр зарегистрировал почти столько же ДДУ, сколько в самый «урожайный» месяц 2018 года (май), когда покупатели новостроек заключили 8,7 тысячи ДДУ. По сравнению с июнем спрос возрос на 15%, с июлем 2017 года — на 64%. В прошлом месяце в столице приобрели столько же новостроек, сколько в декабре 2017 года (прошлогодний пик активности покупателей)», — отмечается в сообщении.
Как пояснила генеральный директор компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Наталья Круглова, снижение сезонного влияния на активность покупателей жилья в Москве связана с несколькими факторами. Главный из них — ипотечные ставки, которые продолжают снижаться, стимулируя спрос. Вторая причина — ожидание повышения цен на жилье в связи с законодательными изменениями в жилищном строительстве.
«Такая же динамика наблюдалась и в ипотечном секторе: в июле было зарегистрировано 8,7 тысячи ипотечных сделок в столице, что на 17% больше, чем месяцем ранее, и на 75% больше, чем в июле 2017 года. Июльский результат на ипотечным рынке стал самым высоким за всю историю наблюдений. Сезонный фактор совершенно не сказался на интенсивности спроса на жилищные кредиты», — добавляется в сообщении.
Пиковая активность зафиксирована и на вторичном рынке. Росреестр зарегистрировал в июле 13,3 тысячи сделок с готовым жильем, что на 2% больше, чем в июне. При этом в июле на «вторичке» было заключено больше сделок, чем в любой из предыдущих месяцев 2018 года. В годовом выражении спрос на вторичное жилье в Москве увеличился на 30%.
«Стабильно высокая динамика спроса на вторичном рынке предвещает дальнейший рост спроса на новостройки. Большинство покупателей в Москве совершают сделки с новым жильем, имея на руках средства, вырученные от продажи вторичного жилья. Учитывая темпы прироста числа сделок, я полагаю, что уже к концу 2018 — началу 2019 года восстановление вторичного сектора жилой недвижимости в Москве завершится», — сказал генеральный директор TEKTA GROUP Роман Сычев.
РИАМО: последние новости
Объекты Urban Group в Подмосковье будут достроены Жители 40 пятиэтажек Москвы получат новое жилье по программе реновации в 2018 году 11 объектов недвижимости ввели в эксплуатацию на юго‑западе Москвы с начала 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ перестал покупать валюту65
Черная дыра: будут ли завтра пенсии276
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Почему никто не будет спасать рубль166
Раскрыта судьба банковских счетов россиян50
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика Ближний Восток
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение