В Москве в июле 2018 года спрос на новостройки вырос на 64%

В июле 2018 года в Москве число сделок с новостройками выросло на 64%, а спрос на вторичное жилье в Москве увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также рекорд поставлен достигнут в ипотечном секторе, где по итогам июля зарегистрировано почти 9 тысяч жилищных кредитов, говорится в сообщении пресс-службы компании «Метриум».

«В июле число договоров долевого участия (ДДУ) в Москве достигло 8,6 тысячи единиц. В середине лета столичный Росреестр зарегистрировал почти столько же ДДУ, сколько в самый «урожайный» месяц 2018 года (май), когда покупатели новостроек заключили 8,7 тысячи ДДУ. По сравнению с июнем спрос возрос на 15%, с июлем 2017 года — на 64%. В прошлом месяце в столице приобрели столько же новостроек, сколько в декабре 2017 года (прошлогодний пик активности покупателей)», — отмечается в сообщении.

Как пояснила генеральный директор компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Наталья Круглова , снижение сезонного влияния на активность покупателей жилья в Москве связана с несколькими факторами. Главный из них — ипотечные ставки, которые продолжают снижаться, стимулируя спрос. Вторая причина — ожидание повышения цен на жилье в связи с законодательными изменениями в жилищном строительстве.

«Такая же динамика наблюдалась и в ипотечном секторе: в июле было зарегистрировано 8,7 тысячи ипотечных сделок в столице, что на 17% больше, чем месяцем ранее, и на 75% больше, чем в июле 2017 года. Июльский результат на ипотечным рынке стал самым высоким за всю историю наблюдений. Сезонный фактор совершенно не сказался на интенсивности спроса на жилищные кредиты», — добавляется в сообщении.

Пиковая активность зафиксирована и на вторичном рынке. Росреестр зарегистрировал в июле 13,3 тысячи сделок с готовым жильем, что на 2% больше, чем в июне. При этом в июле на «вторичке» было заключено больше сделок, чем в любой из предыдущих месяцев 2018 года. В годовом выражении спрос на вторичное жилье в Москве увеличился на 30%.