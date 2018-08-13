А не хочешь ипотеку — отключим газ. Аварийщиков в Татарстане выселяют

Жителей аварийных домов в городе-спутнике Казани Зеленодольске начали массово отключать от коммуникаций — перерезали газовые трубы, намерены перекрыть воду и оставить дома без света. Всего под снос попадает 87 домов, списки уже опубликовали в районной газете. Горожане считают, что таким образом их пытаются склонить к тому, чтобы они взяли жильё в социальную ипотеку. Ведь из-за таких несогласных в республике никак не могут завершить программу переселения из аварийного жилья.

10 дней на выселение

В заложниках ситуации оказалась многодетная мать Миляуша Терскова из дома с улицы Союзной, 3. Квартиру она купила на средства материнского капитала и другого жилья у неё нет. Несколько лет Терскова судилась с исполкомом, чтобы её детям, которые согласно требованию закона, имеют доли в квартире, предоставили жильё. Требовала, чтобы за несовершеннолетних вступились органы опеки, уполномоченный по правам ребёнка в РТ, прокуратура , но, говорит, поддержки не нашла.

На днях она, как и многие другие собственники аварийного жилья в Зеленодольске, она получила уведомление от исполкома — на добровольное выселение семье дали 10 дней, но дом уже отключили дом от коммуникаций.

«Мы получили уведомление, где сказано, что у нас отключат воду, газ и свет, потому что возможна аварийная ситуация, — рассказала «АиФ-Казань» Миляуша Терскова. — Газовые трубы срезаны. Мы должны освободить помещение в течение 10 дней и вселиться на условиях соципотеки в квартиру ГЖФ. В полиции нам сказали, чтобы мы их больше не вызывали и не писали заявлений на исполком».

Вот часть текста уведомления: «Согласно постановлению Правительства РФ от 6.05.2011 №354 (ред. От 27.03.2018) „О предоставлении коммунальных услуг… “ ограничивается или приостанавливается предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в случае возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации … На основании изложенного сообщаем вам о том, что в связи с угрозой возникновения ЧС будет произведено отключение всех инженерных коммуникаций … в связи с чем предлагаем вам на основании распоряжения руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района от 31.07.2018 №АД-715 вселиться на условиях выкупа… либо по договору на условиях найма в жилое помещение, расположенное в домах, построенных НО „Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан“.

Но ни на наём, ни на соципотеку у многодетной матери денег просто нет, а других вариантов ей официально не предлагают.

»Нам ничего не предлагают, кроме ипотеки и коммерческого найма, — говорит Миляуша Терскова. — Но есть один вариант, как мы поняли: якобы рассматривается возможность вывести шесть домов из числа аварийных и переселить нас туда. По домам ходили комиссии и спрашивали нас, согласны ли мы будем в один из этих домов заселиться. Я, конечно, согласна бы, если бы в собственность… Ведь должно же быть исполнено обязательство улучшить жилищные условия детей по маткапиталу, если то жильё, которое в своё время приобрела для детей я сама, у них отняли! Глава района Александр Тыгин не раз говорил про многодетных из аварийных домов, нас таких всего шесть семей, но никакого решения по нам не приняли, тишина до сих пор».

Куда переселят?

«За жителями аварийных помещений, права собственности на которые перешли к муниципалитету, закреплены квартиры в новых домах в центре города и в микрорайоне Мирный, построенных ГЖФ, — пояснил «АиФ-Казань» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского района Денис Анисимов . — Люди не выезжают из аварийных домов добровольно, поэтому их выселяют через суд. Если по домам есть решение суда о выселении, а за жильцами закреплены новые квартиры, пусть даже они по каким-то причинам не выезжают, то такие дома будут отрезать от коммуникаций».

Что касается расселения из аварийных домов в аварийные, то эту информацию в исполкоме не подтвердили. «Это невозможно сделать, это незаконно, потому что дома, которые признаны аварийными и полностью расселены, уже отрезаны от коммуникаций», — говорит Денис Анисимов. — Госжилфонд предлагает соципотеку. Аварийную квартиру оценивают, сумму выкупной цены кладут на депозит, а затем переводят в счёт первоначального взноса за новую квартиру по соципотеке. Человек берёт ипотеку на недостающую сумму. А жителям муниципальных квартир мы жильё предоставили по принципу метр в метр. Насколько я знаю, из муниципальных квартир уже всех расселили в муниципальное жильё с правом последующей приватизации».

Впрочем, даже если зеленодольские аварийщики дружно согласились переехать на условиях соципотеки или найма, квартир для них не хватило бы. В июне первый заместитель прокурора Зеленодольска Тимур Дияров комментировал «АиФ-Казань», что 225 семей согласились на условия программы, но так и не получили его.

«Для тех, кто согласен выехать из аварийных помещений, мы будем изыскивать жильё, — уточнил Денис Анисимов. — Правда, пока нет однозначного ответа на вопрос, каким образом». Получается, ни старого жилья, ни нового?

«Неравноценный обмен»

Тем временем, собственники аварийного жилья в Зеленодольске продолжают отстаивать в суде свои права на более справедливые условия расселения.

«Мы продолжаем судиться, потому что это несправедливо, что жители муниципальных квартир получают жильё метр в метр, и могут стать собственниками бесплатно, а нас такого права лишили, — возмущается пенсионерка Раиса Гилязетдинова из дома на улице Московской, 15. — Чем я виновата, что я собственник? Я звонила на горячую линию портала «Реформа ЖКХ», и мне оператор сказал, что нигде нет таких условий переселения, как в Татарстане, многие регионы предоставляют жильё бесплатно метр в метр. А нам предлагают два варианта.

Первый — новое жильё по соципотеке под 7% годовых. При этом мою «аварийную» квартиру оценили в сумму около 580 тыс. руб. за 72 кв. метра, а новая квартира стоит около 2 млн руб. То есть нам придётся доплатить порядка 1,4 млн руб. за жильё и ещё примерно столько же в счёт уплаты процентов по кредиту. При этом по площади новая квартира может быть ещё и меньше старой. Как нам с дочерью и внучкой эту ипотеку осилить, если у меня пенсия 10 тыс. руб., дочь без мужа, работу ищет, а внучка — ребёнок?»

По словам Раисы Гилязетдиновой, тем, кто не справляется с условиями соципотеки, ГЖФ предлагает второй вариант — временно взять новое жильё в коммерческий наём. Договор заключают на 11 месяцев, если после этого семья подтверждает, что её доходов по-прежнему недостаточно, чтобы выкупить жильё по соципотеке, то договор снова продлевают на 11 месяцев. При этом в первое время деньги за наём будут списывать с депозита, где лежит сумма выкупной цены за аварийное жильё, а когда деньги на счёте кончатся, нужно будет платить из своего кармана.

«В общем, нам предлагают неравнозначный обмен, — считает Раиса Гилязетдинова. — Я знаю, что на расселение нашего жилья выделили свыше 2,5 млн бюджетных рублей, а нам предлагают выкуп в 580 тыс. руб. По отчётам наш дом расселили ещё в 2015 году и все мы, якобы, живём в новом доме по адресу, который не существует, потому что такого дома нет. Мы столько судов прошли и смогли доказать, что акты признания домов аварийными незаконные. Так почему же нашу правоту не признают?!»

Продолжает судиться и семья Валиевых с улицы Украинской, 2. Жена Эрика Валиева — диабетик и несколько раз её увозили на «скорой помощи» прямо из здания Зеленодольского горсуда, где рассматривалось дело об их выселении.

«Мы считаем, что власти нарушают наши права, прописанные в Жилищном кодексе РФ, — говорит Эрик Валиев. — По нему нам должны были предоставить равноценное жильё или компенсацию, опять же равноценную. Вместо этого нам предлагают «льготную» ипотеку под 7% годовых, тогда как некоторые банки предлагают ставку уже от 6%. Если мы согласимся, то переплатим по процентам около 1 млн руб., да ещё и за квартиру придётся доплатить 1,8 млн руб. Так что же в этих условиях социального?»

По словам Эрика Валиева, жители аварийных домов в Зеленодольске планируют провести серию одиночных пикетов 16 августа. Они будут требовать, чтобы жильё им предоставили в собственность, а не выселяли в никуда тех, кто не в силах платить ипотеку.