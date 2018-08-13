Ещё
На Кубани намерены отремонтировать более 800 многоэтажек
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
68.04
77.06
77.69
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.50
–0.03 Золото
1201.83
+0.04 РТС
1068.23
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1423
–0.0282
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

На Кубани намерены отремонтировать более 800 многоэтажек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Более 800 многоквартирных домов уже капитально отремонтированы в текущем году в Краснодарском крае, в общей сложности до конца 2018 года капитальный ремонт пройдет в 822 многоэтажках на сумму 1,592 миллиарда рублей, сообщает министерство ТЭК и ЖКХ региона.
"В 2018 году в Краснодарском крае капитально отремонтированы более 800 многоквартирных домов (МКД). В целом по краю на 2018 год запланирован ремонт 822 МКД. На эти цели предусмотрено 1,592 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
По данным краевых властей, с 2015 года отремонтировано 1425 домов. Всего в долгосрочный план капремонта включено свыше 18 тысяч домов в Краснодарском крае.
Отмечается, что вице-губернатор региона Анатолий Вороновский оценил качество проведенных работ в Кавказском районе. По программе капитального ремонта многоквартирных домов в этом году в муниципалитете в порядок приведено пять домов. «Работы выполнены в срок и качественно», — отметил замглавы региона.
В 2017 году на Кубани в программе «Формирование современной городской среды» участвовали 22 муниципалитета. На благоустройство более 220 объектов было направлено около 1,8 миллиарда рублей. В текущем году приняты заявки от 43 городов и районов. До конца года власти региона планируют отремонтировать 45 дворовых, 45 общественных территорий и два парка.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Политолог: слова Вайкуле о Крыме определяют отношение к ней самой "Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте Минфин РФ планирует отказаться от доллара
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян могут лишить долларовых накоплений428
Рубль вернулся к росту48
Черная дыра: будут ли завтра пенсии438
ЦБ перестал покупать валюту82
Вашингтон «убьет» рубль к концу года
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение