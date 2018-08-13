На Кубани намерены отремонтировать более 800 многоэтажек

КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости . Более 800 многоквартирных домов уже капитально отремонтированы в текущем году в Краснодарском крае, в общей сложности до конца 2018 года капитальный ремонт пройдет в 822 многоэтажках на сумму 1,592 миллиарда рублей, сообщает министерство ТЭК и ЖКХ региона.

"В 2018 году в Краснодарском крае капитально отремонтированы более 800 многоквартирных домов (МКД). В целом по краю на 2018 год запланирован ремонт 822 МКД. На эти цели предусмотрено 1,592 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным краевых властей, с 2015 года отремонтировано 1425 домов. Всего в долгосрочный план капремонта включено свыше 18 тысяч домов в Краснодарском крае.

Отмечается, что вице-губернатор региона Анатолий Вороновский оценил качество проведенных работ в Кавказском районе. По программе капитального ремонта многоквартирных домов в этом году в муниципалитете в порядок приведено пять домов. «Работы выполнены в срок и качественно», — отметил замглавы региона.

В 2017 году на Кубани в программе «Формирование современной городской среды» участвовали 22 муниципалитета. На благоустройство более 220 объектов было направлено около 1,8 миллиарда рублей. В текущем году приняты заявки от 43 городов и районов. До конца года власти региона планируют отремонтировать 45 дворовых, 45 общественных территорий и два парка.

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