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Дольщиков в Курганской области обманули и предложили самим достроить дом
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Дольщиков в Курганской области обманули и предложили самим достроить дом 

360tv.ru 30 минут назад
Обманутым дольщикам объекта в городе Шумиха Курганской области предложили продать недостроенный дом по рыночной стоимости или же самостоятельно продолжить его возводить. Об этом сообщило Ura.ru.
Председатель комитета по архитектуре и строительству Юрий Выродов на совещании у губернатора области рассказал о вариантах решения проблемы. По его словам, дольщики могут либо вернуть свои деньги, либо же получить квартиры.
«Застройщиком является компания «Стройград», срок разрешения на строительство у него истек. Сейчас ведутся проверочные мероприятия, информацию также передали в правоохранительные органы», — объяснил председатель.
Отмечается, что всего в регионе находятся два долгостроя. Второй расположен в Кургане по улице Куйбышева. «Корпорация Спэлс» начала строительство, однако так и не успев его закончить обанкротилась. Поэтому объект пришлось продать с торгов. Глава комитета сообщил, что доля в 94% принадлежит собственнику, а 6% — дольщикам. Поэтому собственник устанавливает свои правила.
«Кроме того, граждане заключали договор не напрямую с застройщиком, а с генподрядчиком», — рассказал Юрий Выродов.
По его словам, на данный момент едет формировка земельного участка под строительство. Также ищут нового подрядчика. Достроить дом планируют к 2022 году.
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин привел в пример похожие ситуации с дольщиками ООО «СМУ КПД» и ООО «Речелстрой». «Людей удалось обеспечить жильем благодаря взаимодействию с областной прокуратурой, со всеми заинтересованными департаментами. Обращения граждан, которые по законодательству попадают в эту категорию, должны быть полностью удовлетворены», — заявил он.
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