Дольщиков в Курганской области обманули и предложили самим достроить дом

Обманутым дольщикам объекта в городе Шумиха Курганской области предложили продать недостроенный дом по рыночной стоимости или же самостоятельно продолжить его возводить. Об этом сообщило Ura.ru.

Председатель комитета по архитектуре и строительству Юрий Выродов на совещании у губернатора области рассказал о вариантах решения проблемы. По его словам, дольщики могут либо вернуть свои деньги, либо же получить квартиры.

«Застройщиком является компания «Стройград», срок разрешения на строительство у него истек. Сейчас ведутся проверочные мероприятия, информацию также передали в правоохранительные органы », — объяснил председатель.

Отмечается, что всего в регионе находятся два долгостроя. Второй расположен в Кургане по улице Куйбышева. «Корпорация Спэлс» начала строительство, однако так и не успев его закончить обанкротилась. Поэтому объект пришлось продать с торгов. Глава комитета сообщил, что доля в 94% принадлежит собственнику, а 6% — дольщикам. Поэтому собственник устанавливает свои правила.

«Кроме того, граждане заключали договор не напрямую с застройщиком, а с генподрядчиком», — рассказал Юрий Выродов.

По его словам, на данный момент едет формировка земельного участка под строительство. Также ищут нового подрядчика. Достроить дом планируют к 2022 году.