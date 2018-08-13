В Москве резко выросли продажи квартир

В июле 2018-го число сделок по приобретению квартир в московских новостройках выросло на 64 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании «Метриум», поступившем в «Дом» в понедельник, 13 августа.

По данным аналитиков, в середине лета столичный Росреестр зарегистрировал в строящихся жилых комплексах почти столько же сделок, сколько в самый «урожайный» месяц 2018 года (май), когда покупатели новостроек заключили 8,7 тысячи договоров. По сравнению с июнем спрос возрос на 15 процентов, с июлем 2017 года — на 64 процента.

Такая же динамика наблюдалась и в ипотечном секторе, отмечают эксперты: в июле было зарегистрировано 8,7 тысячи ипотечных сделок в столице — на 17 процентов больше, чем месяцем ранее, и на 75 процентов больше, чем в июле 2017-го.

«Июльский результат на ипотечным рынке стал самым высоким за всю историю наблюдений, — подчеркивают в "Метриум". — Как и в случае с активностью на рынке новостроек, сезонный фактор совершенно не сказался на интенсивности спроса на жилищные кредиты».

Пиковая активность зафиксирована и на вторичном рынке: Росреестр зарегистрировал в июле 13,3 тысячи сделок с готовым жильем (на 2 процента больше, чем в июне, и на 30 процентов — чем в июле 2017-го).

Несмотря на активизацию покупателей, тысячи уже построенных квартир в Москве остаются нераспроданными. По данным СМИ, в последнее время их начали оккупировать сквоттеры — они проникают в пустующее жилье, взламывая установленные застройщиками двери.