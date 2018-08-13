Ещё
В Москве резко выросли продажи квартир
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.80
$
67.90
77.30
77.65
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.82
–0.01 Золото
1199.53
+0.09 РТС
1059.89
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1390
–0.0316
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

В Москве резко выросли продажи квартир 

dom.lenta.ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
В июле 2018-го число сделок по приобретению квартир в московских новостройках выросло на 64 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании «Метриум», поступившем в «Дом» в понедельник, 13 августа.
По данным аналитиков, в середине лета столичный Росреестр зарегистрировал в строящихся жилых комплексах почти столько же сделок, сколько в самый «урожайный» месяц 2018 года (май), когда покупатели новостроек заключили 8,7 тысячи договоров. По сравнению с июнем спрос возрос на 15 процентов, с июлем 2017 года — на 64 процента.
Такая же динамика наблюдалась и в ипотечном секторе, отмечают эксперты: в июле было зарегистрировано 8,7 тысячи ипотечных сделок в столице — на 17 процентов больше, чем месяцем ранее, и на 75 процентов больше, чем в июле 2017-го.
«Июльский результат на ипотечным рынке стал самым высоким за всю историю наблюдений, — подчеркивают в "Метриум". — Как и в случае с активностью на рынке новостроек, сезонный фактор совершенно не сказался на интенсивности спроса на жилищные кредиты».
Пиковая активность зафиксирована и на вторичном рынке: Росреестр зарегистрировал в июле 13,3 тысячи сделок с готовым жильем (на 2 процента больше, чем в июне, и на 30 процентов — чем в июле 2017-го).
Несмотря на активизацию покупателей, тысячи уже построенных квартир в Москве остаются нераспроданными. По данным СМИ, в последнее время их начали оккупировать сквоттеры — они проникают в пустующее жилье, взламывая установленные застройщиками двери.
dom.lenta.ru: последние новости
Пенсионерам решили запретить сделки с жильем Москвичи набрали рекордное количество ипотеки Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черная дыра: будут ли завтра пенсии292
ЦБ перестал покупать валюту65
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Россиян могут лишить долларовых накоплений10
Почему никто не будет спасать рубль
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика Ближний Восток
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение