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Доля нефтегазовых доходов бюджета России в первом полугодии составила 45,6%
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Доля нефтегазовых доходов бюджета России в первом полугодии составила 45,6% 

Rambler News Service 1 час назад
Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ составили в январе-июне 2018 года 3,935 трлн рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 1,047 трлн рублей, или на 36,2%, говорится в докладе Счетной палаты РФ. Доля нефтегазовых доходов составила 45,6% от общего объема доходов бюджета РФ, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.
«Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном периоде составила 45,6% и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 5 процентных пунктов (в январе — июне 2017 года — 40,6%)», — говорится в документе.
Рост нефтегазовых доходов в значительной мере обусловлено ростом цен на углеводородное сырье, прежде всего на нефть, и увеличением стоимостных объемов экспорта топливно-энергетических товаров, поясняет ведомство.
Средняя цена на нефть марки Urals в январе — июне 2018 года составила $68,81 за баррель, что на $18,69, или на 37,3%, выше, чем в январе — июне 2017 года ($50,12 за баррель), и на $25,01, или на 57,1%, выше среднегодовой прогнозной цены на нефть марки Urals на 2018 год ($43,8 за баррель). При этом официальный курс доллара США к рублю в январе — июне 2018 года составил 59,27 рубля за доллар, что на 1,3 рубля за доллар, или на 2,2%, больше уровня января — июня 2017 года (57,97 рубля за доллар) и на 5,43 рубля, или на 8,4%, меньше прогнозного уровня курса доллара к рублю в целом на 2018 год (64,7 рубля за доллар).
Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров увеличился в январе — мае 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 27,8%, физический объем — на 5,2%.
В структуре нефтегазовых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (2,657 трлн рублей, или 67,5%) и вывозных таможенных пошлин на нефть сырую (649,056 млрд рублей, или 16,5%). На долю вывозных таможенных пошлин на природный газ и товары, выработанные из нефти, приходится 629,283 млрд рублей, или 16% нефтегазовых доходов.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили в первом полугодии 2018 года 4,694 трлн рублей, или 48% объема прогноза доходов, и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 459,997 млрд рублей, или на 10,9%.
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