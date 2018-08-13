Банк «Международный Финансовый Клуб» предлагает вклад «Выше Максимума»

Минимальная сумма вклада составляет 1 млн рублей.

На девять месяцев депозит открывается под 5,9%, на один год — на 6,1%, на полтора года — под 6% годовых.

Если на 30-й день с даты размещения вклада сумма депозита будет составлять 5 млн рублей и более, проценты на сумму вклада за весь фактический срок нахождения денежных средств на счете начисляются и выплачиваются по ставке 7%, 7,2% и 7,1% годовых соответственно.

Продуктовый виджет

Дополнительные взносы предусмотрены в первые 30 дней с даты заключения договора. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет, а также могут капитализироваться.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.