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Банк «Международный Финансовый Клуб» предлагает вклад «Выше Максимума»
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Банк «Международный Финансовый Клуб» предлагает вклад «Выше Максимума» 

Банки.ру 52 минуты назад
Минимальная сумма вклада составляет 1 млн рублей.
На девять месяцев депозит открывается под 5,9%, на один год — на 6,1%, на полтора года — под 6% годовых.
Если на 30-й день с даты размещения вклада сумма депозита будет составлять 5 млн рублей и более, проценты на сумму вклада за весь фактический срок нахождения денежных средств на счете начисляются и выплачиваются по ставке 7%, 7,2% и 7,1% годовых соответственно.
Продуктовый виджет
Дополнительные взносы предусмотрены в первые 30 дней с даты заключения договора. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет, а также могут капитализироваться.
Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.
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