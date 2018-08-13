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«Трансстрой» подал иски в суд на 5 млрд руб.
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«Трансстрой» подал иски в суд на 5 млрд руб. 

АиФ Санкт-Петербург 13 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Экс-подрядчики строительства стадиона «Санкт-Петербург» «Инжиниринговая корпорация Трансстрой» и «Инжтрансстрой — СПб» подали иски к комитету по строительству Санкт-Петербурга на общую сумму 4,8 млрд рублей, сообщает «Росбалт».
В одном иске претензии к городским властям оцениваются в 2,6 миллиарда рублей, во втором — на 2,1 миллиарда.
Исковые заявления поданы 8 и 10 августа.
Компании занимались возведением стадиона на Крестовском острове и серьезно выбивались из сроков.
В июле 2016 года аппарат вице-губернатора Игоря Албина сообщил о расторжении с ними контрактов. Причиной назывались многочисленные нарушения обязательств подрядчиком, затем стройплощадка перешла под управление «Метростроя».
Объект сдали в срок.
На стадионе «Санкт-Петербург» прошли матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу 2018.
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