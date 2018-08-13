Что ждёт дольщиков: калининградские эксперты о новых правилах строительства

Новые поправки в закон о долевом строительстве приведут к увеличению цен на жильё, а многие строительные компании не смогут работать в новых условиях. Об этом эксперты строительной и банковской отраслей рассказали на деловом мероприятии «Стройфорум. Формат-диалог», организованном «РБК-Калининград».

С 1 сентября 2018 года строительные компании не смогут напрямую пользоваться средствами дольщиков. Теперь вложения будут храниться на специальном счёте, а застройщик сможет получить к нему доступ только после сдачи жилого дома. Все работы компаниям придётся вести за счёт кредитов, которые выдадут уполномоченные банки. Новый механизм позволит дольщикам гарантированно получить жильё. Но цена такой гарантии — увеличение стоимости квадратных метров.

"С учётом нового закона и существующей экономики цена на жильё будет подниматься с учётом того, что будет предусмотрен взнос, который мы сегодня одним из главных платим, и будет доходить до 6% цены квартиры. Мы должны к этому готовиться. Я считаю, надо на законодательном уровне вырабатывать решения по налаживанию взаимодействия застройщиков с банками", — отмечает владелец ГК «Мегаполис» Евгений Морозов

По мнению предпринимателей, небольшие строительные компании не смогут работать по новым правилам. После июльских поправок ответственность за сдачу жилого дома несёт банк. Чтобы снизить риски, кредиты получат только крупные застройщики, а мелкие будут вынуждены уйти с рынка.

"Банкиры будут определять: он плохо построит, он не продаст, он не переведёт деньги — и компания не получит кредит. Пока ничего плохого не хочу сказать, но фирмы будут финансироваться очень избирательно, и появятся монополисты, конкуренция в строительной отрасли исчезнет", — считает руководитель проекта ЖК «Цветной Бульвар» Виктор Иванюк.

Банкиры подтвердили: кредиты на строительство будут выдаваться избирательно, а стоимость жилья будет постепенно увеличиваться. Однако банки готовы сотрудничать с мелкими застройщиками, если они будут добросовестно работать на рынке недвижимости.

Александр Красненков. "Мы как частный банк не сможем помочь всему рынку. У каждого банка своя кредитная политика, будут свои критерии финансирования застройщиков. Но всё это для обеспечения прозрачности работы строительных фирм и передачи жилья дольщикам. В России есть компании, которые работают с себестоимостью в 35 000 рублей за 1 кв. м, а продают за 37 000 рублей. И они очень успешно работают. Мы одного такого застройщика выносили на комитет, когда узнали, сколько он налогов заплатил, решили, что смотреть, давайте сразу выдавать кредит. Останутся только самые надёжные застройщики, у кого-то объёмы небольшие, но мы готовы обсуждать сотрудничество с каждой организацией", — сообщил управляющий калининградским отделением АО «Альфа-Банк»

По прогнозам министерства регионального контроля, мелкие застройщики в Калининградской области вынуждены будут объединиться, чтобы продолжить работу на рынке по новым правилам. Ранее стало известно, что в России для чиновников ввели штрафы за нарушения при долевом строительстве. С 2020 года планируется запретить продавать неготовое жильё.