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В Краснодаре около 32 тысяч человек остались без света
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В Краснодаре около 32 тысяч человек остались без света 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Югополис
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Около 32 тысяч человек в Краснодаре остались без электроснабжения из-за аварии, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Сообщается, что в 17.14 действием защит отключилась первая цепь КВЛ 110 кВ «Западная-2 — Тургеневская» с отпайкой на ПС 110 кВ «Дальняя» (ДЗО ПАО «Россети» — ПАО «Кубаньэнерго»).
"Без электроснабжения остались бытовые потребители города Краснодар (около 32000 человек). Мощность отключенных потребителей — 28 МВт", — говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
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