В Краснодаре около 32 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости . Около 32 тысяч человек в Краснодаре остались без электроснабжения из-за аварии, говорится в материалах Минэнерго РФ Сообщается, что в 17.14 действием защит отключилась первая цепь КВЛ 110 кВ «Западная-2 — Тургеневская» с отпайкой на ПС 110 кВ «Дальняя» (ДЗО ПАО «Россети» — ПАО «Кубаньэнерго»). "Без электроснабжения остались бытовые потребители города Краснодар (около 32000 человек). Мощность отключенных потребителей — 28 МВт", — говорится в сообщении. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.