Нижегородцев попросили сообщать о вымогательстве взяток в медучреждениях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости . Глава Нижегородской области Глеб Никитин после жалоб жителей Балахны поручил министру здравоохранения региона разобраться с каждым случаем вымогательства взяток в поликлиниках и больницах, сообщает областное правительство.

Жители Балахны во время встречи с главой региона пожаловались Никитину на вымогательство взяток медработниками и требование к пациентам приносить свои шприцы для процедур в местной поликлинике.

"Глава Нижегородской области назвал случившееся недопустимым, потребовал показать ему зарплатную ведомость сотрудников поликлиники, которые, по словам пациентов, вымогают взятки, и дал поручение министру здравоохранения Нижегородской области Антону Шаклунову взять ситуацию на личный контроль. Тот… попросил незамедлительно сообщать о случаях вымогательства взяток в медицинских учреждениях региона в его приемную — по телефону или письменно", — говорится в сообщении. Министр добавил, что средства на закупку оборудования для учреждений здравоохранения были выделены в полном объеме.

Никитин раскритиковал работу балахнинской службы социальной защиты. По словам многодетной матери из Балахны, жителям трудно разобраться в действующей системе льгот: многие просто не знают, какие субсидии им положены. Глава региона подчеркнул, что сотрудники соцзащиты должны сами информировать нижегородцев о положенных льготах и предлагать им поддержку, а не заставлять жителей сидеть в очередях у кабинетов.

"Это касается не только Балахны. Дадим поручение муниципалитетам обеспечить информирование нижегородцев обо всех имеющихся пособиях, которые должны быть выплачены, чтобы людям было понятно, куда и когда обращаться. Отдельным категориям льготников вообще надо обеспечить доставку таких пособий на дом", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Также балахнинцы задали вопрос о строительстве яслей для детей от полутора лет. По словам министра образования Нижегородской области Сергея Злобина, Нижегородская область вошла в федеральную программу строительства яслей, которая позволит создать места в детсадах для ребят от 1,5 до 3 лет. По словам министра, работы в рамках программы начнутся уже в этом году.

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