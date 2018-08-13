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К ЧМ-2018 строили с нарушениями?
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К ЧМ-2018 строили с нарушениями? 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга проверила комитет по развитию транспортной инфраструктуры и дирекцию транспортного строительства, которые занимались возведением объектов к чемпионату мира по футболу-2018.
— Много нареканий вызвали вопросы соблюдения сроков строительства и качества работ, — комментирует аудитор Контрольно-счётной палаты Константин Желудков. — Кроме того, были выявлены многочисленные случаи нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере. Их анализ указывает на недостаточную финансовую дисциплину и отсутствие должного ведомственного контроля.
Инспекторы КСП обнаружили, что на момент проверки в контрактные сроки было официально завершено строительство лишь двух объектов. Также были выявлены нарушения при осуществлении госзакупок при строительстве за период с 2014 до 2018 года по 28 эпизодам.
Напомним, к ЧМ-2018 за государственный счёт было построено 7 объектов. Общая стоимость их составила 79,5 миллиарда рублей.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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