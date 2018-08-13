К ЧМ-2018 строили с нарушениями?

Контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга проверила комитет по развитию транспортной инфраструктуры и дирекцию транспортного строительства, которые занимались возведением объектов к чемпионату мира по футболу-2018.

— Много нареканий вызвали вопросы соблюдения сроков строительства и качества работ, — комментирует аудитор Контрольно-счётной палаты Константин Желудков . — Кроме того, были выявлены многочисленные случаи нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере. Их анализ указывает на недостаточную финансовую дисциплину и отсутствие должного ведомственного контроля.

Инспекторы КСП обнаружили, что на момент проверки в контрактные сроки было официально завершено строительство лишь двух объектов. Также были выявлены нарушения при осуществлении госзакупок при строительстве за период с 2014 до 2018 года по 28 эпизодам.

Напомним, к ЧМ-2018 за государственный счёт было построено 7 объектов. Общая стоимость их составила 79,5 миллиарда рублей.