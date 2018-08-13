Строители «Зенит-Арены» потребовали от властей Петербурга миллиарды рублей 

Бывшие подрядчики строительства стадиона «Санкт-Петербург» подали в арбитражный суд иски о взыскании с городского комитета по строительству 4,79 млрд рублей.
Сумма претензий ООО «Инжиниринговая корпорация „Трансстрой-СПб“ составляет 2,639 млрд рублей, АО „Инжиниринговая корпорация „Трансстрой“ — 2,147 млрд рублей, передает “Интерфакс».
Источник сообщил, что компании хотят взыскать с городских властей затраты в ходе строительства, которые не были компенсированы заказчиком.
Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным односторонний разрыв городским комитетом по строительству заключенного в 2013 году контракта с АО «Инжтрансстрой» (входит в группу компаний «Транссрой») на строительство стадиона на сумму 12 млрд рублей.
Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») — стадион в Петербурге, расположенный на Крестовском острове, на месте снесенного стадиона имени С. М. Кирова. Автор проекта стадиона под названием «Космический корабль» — японский архитектор Кисе Курокава.
Строительство стадиона началось в 2007 году и продолжалось до 2016 года. Изначально было заявлено, что строительство стадиона обойдется в 6,7 млрд рублей, но впоследствии эта сумма выросла до 43 млрд рублей.