Саратовский застройщик Друзин отказался возводить три проблемных дома

Сегодня, 13 августа, глава Саратова Михаил Исаев провел рабочую встречу с обманутыми дольщиками трех домов, застройщиком которых выступала компания «СаратовРегионСтройС».

Выездное совещание мэра состоялось под открытым небом на улице Ладожской в Заводском районе, у одного из проблемных объектов. Помимо градоначальника, в нем приняли участие министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин , глава района Максим Сиденко, старший помощник райпрокурора Иван Гадлевский, застройщик Владимир Друзин и около трех десятков дольщиков.

Первоначально мэр предоставил для выступления слово нерадивому застройщику, который с уверенностью сообщил собравшимся, что знает схему, позволяющую реализовать планы по завершению строительства всех домов. По его словам, на балансе организации уже имеется земельный участок, приобретенный на аукционе, где в случае благоприятной экономической ситуации можно начать строительство еще одного дома.

«Мы планировали комплексно застроить весь район», — заверил Друзин.

При этом он добавил, что продавал квартиры по низким ценам, так как не хотел сбавлять темпы строительства домов. Фактически этим самым он намекнул на необходимость достройки объектов за счет дополнительных взносов со стороны дольщиков.

«А сколько надо денег, чтобы завершить строительство дома на Ладожкой?» — уточнил министр Дмитрий Тепин.

«Где-то 62 миллиона рублей», — ответил застройщик.

«Это какая-то авантюра, то, что вы сейчас нам предлагаете», — возмутился Михаил Исаев и напомнил предпринимателю, что законодательство напрямую запрещает использовать средства дольщиков одного дома на строительство другого.

«А еще я хотел сказать на счет сбора дополнительных средств с дольщиков: вы сейчас скажите людям, что надо еще сдать деньги, и они тогда вас просто порвут! У каждой семьи есть свои планы и свой бюджет! У кого-то дети, у кого-то ипотека, а где-то использовался материнский капитал. Сейчас нам надо спрогнозировать ситуацию, построить маршрут, понять путь, по которому мы пойдем, и достраивать дом. Завтраками людей кормить больше нельзя!» — заявил градоначальник.

В итоге по настоянию Тепина застройщик Друзин объективно оценил свои силы и публично заявил о невозможности завершения строительства за счет средств предприятия. Тогда глава Саратова попросил дольщиков создать три инициативные группы по четыре-шесть человек из числа тех, с кем власти смогли бы контактировать при проведении процедуры банкротства.