Ещё
Саратовский застройщик Друзин отказался возводить три проблемных дома
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.65
$
68.00
77.53
77.70
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.47
+0.31 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1392
–0.0314
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Саратовский застройщик Друзин отказался возводить три проблемных дома 

Свободные новости 14 минут назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 13 августа, глава Саратова Михаил Исаев провел рабочую встречу с обманутыми дольщиками трех домов, застройщиком которых выступала компания «СаратовРегионСтройС».
Выездное совещание мэра состоялось под открытым небом на улице Ладожской в Заводском районе, у одного из проблемных объектов. Помимо градоначальника, в нем приняли участие министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин, глава района Максим Сиденко, старший помощник райпрокурора Иван Гадлевский, застройщик Владимир Друзин и около трех десятков дольщиков.
Первоначально мэр предоставил для выступления слово нерадивому застройщику, который с уверенностью сообщил собравшимся, что знает схему, позволяющую реализовать планы по завершению строительства всех домов. По его словам, на балансе организации уже имеется земельный участок, приобретенный на аукционе, где в случае благоприятной экономической ситуации можно начать строительство еще одного дома.
«Мы планировали комплексно застроить весь район», — заверил Друзин.
При этом он добавил, что продавал квартиры по низким ценам, так как не хотел сбавлять темпы строительства домов. Фактически этим самым он намекнул на необходимость достройки объектов за счет дополнительных взносов со стороны дольщиков.
«А сколько надо денег, чтобы завершить строительство дома на Ладожкой?» — уточнил министр Дмитрий Тепин.
«Где-то 62 миллиона рублей», — ответил застройщик.
«Это какая-то авантюра, то, что вы сейчас нам предлагаете», — возмутился Михаил Исаев и напомнил предпринимателю, что законодательство напрямую запрещает использовать средства дольщиков одного дома на строительство другого.
«А еще я хотел сказать на счет сбора дополнительных средств с дольщиков: вы сейчас скажите людям, что надо еще сдать деньги, и они тогда вас просто порвут! У каждой семьи есть свои планы и свой бюджет! У кого-то дети, у кого-то ипотека, а где-то использовался материнский капитал. Сейчас нам надо спрогнозировать ситуацию, построить маршрут, понять путь, по которому мы пойдем, и достраивать дом. Завтраками людей кормить больше нельзя!» — заявил градоначальник.
В итоге по настоянию Тепина застройщик Друзин объективно оценил свои силы и публично заявил о невозможности завершения строительства за счет средств предприятия. Тогда глава Саратова попросил дольщиков создать три инициативные группы по четыре-шесть человек из числа тех, с кем власти смогли бы контактировать при проведении процедуры банкротства.
Свободные новости: последние новости
Прожиточный минимум в Саратовской области вырос на 300 рублей В Балакове 22,5 тысячи квадратных метров земли продали за 300 рублей Депутат облдумы рассказал, сколько будет платить за вывоз мусора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенаторы придумали замену пенсиям600
Россиян могут лишить долларовых накоплений616
Авиабилеты за границу подорожают13
Подсчитаны потери олигархов РФ из-за нескольких слов76
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение