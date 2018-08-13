Аналитики допустили рост цен на «борщевой набор» в августе

«Эффект низкой базы прошлого года отразился на темпах прироста цен на плодоовощную продукцию», — считают в Центробанке . Дело в том, что в июне 2017 года из-за смещения сроков поступления нового урожая, вызванного непогодой, рост цен на нее резко ускорился. Но уже в июле цены на овощи значительно снизились. В июле этого года ценовая динамика была умеренной и соответствовала сезонности: овощи подешевели в годовом исчислении на 9,8 процента в июне и на 6,7 процента в июле, а в августе темпы снижения будут еще более скромными, ожидают в Банке России.

Опрошенные "Российской газетой" отраслевые эксперты считают, что цены по итогам года на овощи если и снизятся, то незначительно. Но в августе они, скорее всего, вырастут вопреки обыкновению.

По наблюдениям ведущего эксперта Национального плодоовощного союза РФ Кирилла Лашина , цены на овощи в этом году растут большими темпами, чем в прошлом. «На производителей негативно действуют сразу несколько факторов: резкое снижение курса рубля, а также подорожание топлива и удобрений», — поясняет он. При этом курсовая разница еще не успела отразиться на ценах. Маржа снижается практически у всех овощепроизводителей, отмечают аналитики.

Если считать август нынешнего года к августу прошлого, общий рост цен на овощи из «борщевого набора» (капуста, морковь, картофель, лук, свекла) может достичь пяти процентов, полагает Лашин. По его словам, это еще очень осторожная оценка.

Статистика говорит о том, что цены растут. В июле прошлого года килограмм моркови в среднем по стране стоил 46,7 рубля за килограмм, однако в июле этого года ценник вырос до 54,5 рубля, сообщает Росстат . В то же время свекла столовая подорожала в среднем с 31,3 рубля до 49,2 рубля за кило. Зато лук в нынешнем июле по сравнению с прошлогодним аналогичным месяцем подешевел почти на 10 рублей — до 29,2 рубля за килограмм.

"Борщевой набор" вопреки сезону может подорожать в годовом измерении из-за роста цен на бензин и удобрения