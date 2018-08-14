Банк «Ростфинанс» повысил ставки по вкладу «Классика Роста»

Доходность депозита составит 3,2—7% годовых (ранее — 2,9—6,8%).

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — от 31 до 400 дней. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Проценты выплачиваются в конце срока.

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