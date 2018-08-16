Чистая прибыль Челябинвестбанка за полугодие составила 452 млн рублей по РСБУ

Чистая прибыль Челябинвестбанка за первое полугодие 2018 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2017-го в 1,8 раза и составила 452 млн рублей по РСБУ, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Активы банка увеличились с начала года на 1,5 млрд рублей (на 3%) до 47,2 млрд рублей.

Кредитный портфель Челябинвестбанка на 1 июля составил 20,3 млрд рублей, увеличившись за первое полугодие на 1,8 млрд рублей (на 10%).

«Сумма средств на расчетных счетах клиентов составила 7,4 миллиарда рублей. Объем вкладов населения возрос на 0,5 миллиарда рублей (на 2%) по сравнению с началом текущего года и превысил 24 миллиарда рублей. В том числе срочные рублевые вклады, несмотря на снижение процентных ставок, приросли за шесть месяцев текущего года на 0,3 миллиарда рублей», — отмечается в релизе.

Собственный капитал банка за январь—июнь 2018 года увеличился на 4% и составил более 7,5 млрд рублей.