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Чистая прибыль Челябинвестбанка за полугодие составила 452 млн рублей по РСБУ
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Чистая прибыль Челябинвестбанка за полугодие составила 452 млн рублей по РСБУ 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Новый Омск
Чистая прибыль Челябинвестбанка за первое полугодие 2018 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2017-го в 1,8 раза и составила 452 млн рублей по РСБУ, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Активы банка увеличились с начала года на 1,5 млрд рублей (на 3%) до 47,2 млрд рублей.
Кредитный портфель Челябинвестбанка на 1 июля составил 20,3 млрд рублей, увеличившись за первое полугодие на 1,8 млрд рублей (на 10%).
«Сумма средств на расчетных счетах клиентов составила 7,4 миллиарда рублей. Объем вкладов населения возрос на 0,5 миллиарда рублей (на 2%) по сравнению с началом текущего года и превысил 24 миллиарда рублей. В том числе срочные рублевые вклады, несмотря на снижение процентных ставок, приросли за шесть месяцев текущего года на 0,3 миллиарда рублей», — отмечается в релизе.
Собственный капитал банка за январь—июнь 2018 года увеличился на 4% и составил более 7,5 млрд рублей.
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