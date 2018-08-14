6 млрд рублей за 130 квадратных метров

Столица России всегда «славилась» своими ценами на недвижимость, каждый год входя в список самых дорогих городов мира. Сейчас в Москве выставлено на продажу более 30 квартир и апартаментов по цене от 1 млрд рублей. Roomble покажет десять самых дорогих квартир в Москве.

10 место

На десятой строке — пентхаус в доме 32 на Малой Бронной. Стоимость пентхауса площадью 541 кв. м составляет 1 млрд рублей, а из окна открывается прекрасный вид на Патриаршие пруды.

9 место

Девятая строка отдана квартире, расположенной в клубном особняке в Бутиковском переулке, рядом с легендарной Остоженкой. Площадь — 416 кв. м, цена — 1,3 млрд рублей, проект знаменитого архитектора Сергея Скуратова . Из окна можно увидеть Храм Христа Спасителя и Зачатьевский монастырь.

8 место

На восьмом месте — квартира в ЖК «Палаты Муравьёвых» площадью 950 кв. м, вместе с которой владелец приобретает не только статус, но и личный бассейн, выход на собственную террасу с ландшафтным дизайном. За эту квартиру просят 1,68 млрд рублей.

7 место

Седьмое место — 1 000-метровая квартира в известном Молочном переулке. Этот лот не могут продать уже несколько лет, и с каждым годом цена на него неуклонно падает. Например, в 2017 году цена на квартиру опустилась на 3,6 процента и составляет 1,88 млрд рублей.

6 место

Далее — сразу два проекта в Гранатном переулке, в жилых комплексах по соседству. Первый проект — в ЖК «Гранатный, 6». Двухуровневая квартира площадью 761 кв. м продаётся уже с ремонтом от знаменитого дизайнера, что не мешает ей оставаться в списке непроданных из года в год. Сейчас стоимость лота составляет 2 млрд рублей.

5 место

Второй проект находится в соседнем жилом комплексе «Гранатный палас», и за последний год цена на 1 000-метровый пентхаус упала ровно вдвое — с 4 до 2 миллиардов рублей. Благодаря изящности фасада и использованию гранита во внешней облицовке, этот комплекс заслуженно считается одним из самых красивых современных зданий в Москве.

4 место

На четвёртом месте располагаются шикарные хоромы в гостинице «Москва» общей площадью 850 квадратных метров. Объект располагается на десятом этаже легендарного здания, и сейчас стоимость жилого помещения составляет 2 млрд рублей.

3 место

Бронзу в нашем списке взял по-настоящему грандиозный пентхаус в ЖК «Венский дом». Пятиуровневый пентхаус рекордного размера — 1 846 кв.м — располагает вертолётной площадкой.

2 место

Серебро — ещё за одним лотом из гостиницы «Москва». Он поражает не столько своими размерами — 1 256 кв.м, сколько заоблачной ценой — 3,58 млрд рублей.

1 место

На первом месте — квартира площадью 138 кв. м в ЖК «Коперник». Стоимость — 6 млрд рублей, что делает её самой дорогой квартирой в Москве.

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