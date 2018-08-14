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Кузбасс получит дополнительно 700 млн рублей по решению президента РФ
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Кузбасс получит дополнительно 700 млн рублей по решению президента РФ 

АиФ Кузбасс 57 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В бюджет Кемеровской области поступит дополнительно 700 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, врио губернатора Сергей Цивилев отметил особое доверие, оказанное президентом кузбасским властям, и сообщил, что деньги будут направлены на социально значимые объекты.
Как именно будут распределены дополнительные средства, рассказал и.о. замгубернатора начальник Главного финансового управления Игорь Малахов.
По его словам, 327,6 млн рублей будут направлены на реконструкцию здания для поликлиники Новокузнецкого клинического онкологического диспансера. 100 млн рублей пойдут на покупку 8 новых передвижных флюорографов и одного стационарного аппарата. Будет реконструирован блок «В» школы в деревне Шевели Крапивинского района. На это в 2018 году выделят 22,4 млн рублей. Также в кемеровской школе №7, которая отмечает в 2018 году полувековой юбилей, пройдет капитальный ремонт и оснащение кабинетов. На эти цели будет потрачено 250 млн рублей.
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