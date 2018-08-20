Ипотечный спрос на вторичном рынке Москвы снизился впервые с начала 2018 года

МОСКВА, 20 августа. / ТАСС /. Спрос на покупку вторичного жилья при помощи ипотеки в Москве снизился впервые с начала 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании «ИНКОМ-Недвижимость»

"Согласно наблюдениям специалистов «ИНКОМ-Недвижимость», на вторичном рынке жилья старой Москвы июль оказался первым месяцем 2018 года, по итогам которого не было зафиксировано превышения спроса над показателями аналогичного периода прошлого года, — по количеству внесенных авансов июль 2017 года и июль 2018 года сравнялись", — говорится в исследовании со ссылкой на департамент вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость». До этого в каждый из месяцев текущего года спрос был выше, чем в те же периоды предыдущего, — в диапазоне от 5% до 20%, отмечено в сообщении.

По мнению экспертов компании, основная причина снижения покупательской активности «кроется в окончании ипотечного бума, в процессе которого реализовался отложенный спрос: на рынок вышли те, кто ожидал снижения ставок по кредитам». Согласно статистике сделок компании, пик продаж с использованием ипотеки на «вторичке» пришелся на май 2018 года, когда доля сделок с привлечением кредита возросла до максимальных для этого сегмента 38,2%. «Однако к июлю доля покупок с использованием ипотеки на „вторичке“ сократилась до 33,3%», — говорится в сообщении.

Исследование основано на данных о количестве внесенных авансов по сделкам исключительно клиентов компании, пояснили ТАСС в пресс-службе «ИНКОМ-Недвижимость». Данные Росреестра в исследовании не учитывались, подчеркнул представитель компании.

Как ранее сообщал ТАСС, Росреестр зафиксировал рекорд количества сделок на рынке недвижимости Москвы в июле 2018 года. Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в июле 2018 года, на 17% больше, чем в предшествующем июне и на 74,5% выше показателей июля 2017 года. Кроме того, в июле 2018 года было заключено на 14,5% больше договоров долевого участия, чем месяцем ранее, и на 64% — чем в июле прошлого года.

Положительная динамика зафиксирована также на вторичном рынке столицы, отмечал Росреестр. С начала 2018 года управление Росреестра по Москве зафиксировало 81,5 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья (из них в июле — 13,3 тыс.), что на 25% больше, чем за первые семь месяцев 2017 года (64,9 тыс.).