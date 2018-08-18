В Москве продолжает дорожать недвижимость

В июле 2018 года средняя цена предложения вторичного жилья в Москве увеличилась более чем на процент. Теперь стоимость квадратного метра — 221 тысяча рублей. Кроме того, количество предложений вторичного жилья уменьшается.

"Рост активности на вторичном рынке Москвы вызван изменением ситуации с новостройками, в том числе с возросшими требованиями государства к застройщикам", — цитирует «Лента.ру» свой источник. — «Покупатели стали куда осторожнее, многие из них предпочитают заплатить чуть больше, но приобрести уже готовое жилье в реально существующем доме».

Средняя цена реализованных квартир на вторичном рынке Москвы, по данным аналитиков, в 2018 году составляет 9,4 миллиона рублей.

Ранее «СП» писала, что Мосгордума хочет запретить пенсионерам продавать свои квартиры.

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