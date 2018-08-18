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В Москве продолжает дорожать недвижимость
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В Москве продолжает дорожать недвижимость 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В июле 2018 года средняя цена предложения вторичного жилья в Москве увеличилась более чем на процент. Теперь стоимость квадратного метра — 221 тысяча рублей. Кроме того, количество предложений вторичного жилья уменьшается.
"Рост активности на вторичном рынке Москвы вызван изменением ситуации с новостройками, в том числе с возросшими требованиями государства к застройщикам", — цитирует «Лента.ру» свой источник. — «Покупатели стали куда осторожнее, многие из них предпочитают заплатить чуть больше, но приобрести уже готовое жилье в реально существующем доме».
Средняя цена реализованных квартир на вторичном рынке Москвы, по данным аналитиков, в 2018 году составляет 9,4 миллиона рублей.
Ранее «СП» писала, что Мосгордума хочет запретить пенсионерам продавать свои квартиры.
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Комментарии  Ещё 12 источников 
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