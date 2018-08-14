ВЭБ начал финансирование проекта строительства нового терминала в аэропорту Хабаровска

Группа ВЭБ открыла финансирование проекта строительства нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск (Новый), сообщил банк.

Общая стоимость проекта составляет 4,9 млрд руб. Совместное участие ВЭБа с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона составляет 3,9 млрд рублей, включая средства банка в размере 1,9 млрд рублей. Строительство нового терминала планируется завершить в 2019 году.