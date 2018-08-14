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ВЭБ начал финансирование проекта строительства нового терминала в аэропорту Хабаровска
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ВЭБ начал финансирование проекта строительства нового терминала в аэропорту Хабаровска 

Rambler News Service 1 час назад
Группа ВЭБ открыла финансирование проекта строительства нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск (Новый), сообщил банк.
Общая стоимость проекта составляет 4,9 млрд руб. Совместное участие ВЭБа с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона составляет 3,9 млрд рублей, включая средства банка в размере 1,9 млрд рублей. Строительство нового терминала планируется завершить в 2019 году.
«В настоящее время фактическое участие ВЭБа в реализации проектов в сфере инфраструктуры аэропортов превышает 56 млрд руб. В портфеле ВЭБа несколько проектов по модернизации крупных узловых аэропортов, включая строительство и реконструкцию терминалов», — сообщил первый заместитель председателя и член правления ВЭБа Николай Цехомский.
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