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Минфин РФ разместил ОФЗ на 5,85 млрд руб при лимите 10 млрд руб
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Минфин РФ разместил ОФЗ на 5,85 млрд руб при лимите 10 млрд руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ на единственном в среду аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 5,849 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении Московской биржи.
Цена отсечения составила 97,1% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,16% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,1352% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,15% годовых. Спрос — 20,14 миллиарда рублей.
Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 8 августа, разместил ОФЗ двух серий на 13,1 миллиарда рублей из предложенных 25 миллиардов.
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