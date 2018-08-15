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Чистая прибыль ПАО «ГАЗ» превысила 1,95 млрд рублей за шесть месяцев 2018 года
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Чистая прибыль ПАО «ГАЗ» превысила 1,95 млрд рублей за шесть месяцев 2018 года 

Newsroom24 14 минут назад
Фото: Newsroom24
Это следует из ежеквартального отчета акционерного общества.
Согласно содержанию документа, чистая прибыль с января по июнь включительно увеличилась в 22,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла 87,8 млн рублей.
Балансовая прибыль автогиганта достигла 1,84 млрд рублей, показав рост в 17,6 раза.
Также был отмечен и рост себестоимости. По итогам первого полугодия она составила 10,5 млрд рублей, что на 18,7% больше чем в январе-июне 2017 года.
Убыток от продаж на Горьковском автомобильном заводе за первое полугодие вырос в 2,3 раза, достигнув 595,69 млн рублей. Годом ранее он составлял 262,37 млн рублей.
Напомним, нижегородский машзавод увеличил убыток в 2,6 раза.
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