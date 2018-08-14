«Дыра» в капитале банка «Таатта» составила 4,6 миллиарда рублей

Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» с 5 июля. Как отмечал регулятор, проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема некачественных активов.

Регулятор оценивает активы кредитной организации в 3,58 миллиарда рублей, обязательства — в 8,18 миллиарда рублей.

В пятницу регулятор сообщал, что выявил при проверке банка «Таатта» признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 миллиарда рублей должностными лицами банка.

В июле Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что временная администрация банка выявила существенные нарушения в учете обязательств банка по вкладам, которые были оформлены накануне отзыва лицензии. Также были выявлены факты, которые могут говорить о хищении из кассы офиса банка, о чем АСВ направило соответствующее заявление в правоохранительные органы

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 220-е место в банковской системе РФ.