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«Дыра» в капитале банка «Таатта» составила 4,6 миллиарда рублей
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«Дыра» в капитале банка «Таатта» составила 4,6 миллиарда рублей 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося ранее лицензии якутского банка «Таатта» составила 4,6 миллиарда рублей, сообщает регулятор во вторник.
Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» с 5 июля. Как отмечал регулятор, проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема некачественных активов.
Регулятор оценивает активы кредитной организации в 3,58 миллиарда рублей, обязательства — в 8,18 миллиарда рублей.
В пятницу регулятор сообщал, что выявил при проверке банка «Таатта» признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 миллиарда рублей должностными лицами банка.
В июле Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что временная администрация банка выявила существенные нарушения в учете обязательств банка по вкладам, которые были оформлены накануне отзыва лицензии. Также были выявлены факты, которые могут говорить о хищении из кассы офиса банка, о чем АСВ направило соответствующее заявление в правоохранительные органы.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 220-е место в банковской системе РФ.
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