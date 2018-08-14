«Дыра» в капитале банка «Таатта» составила 4,6 млрд рублей

По данным временной администрации, величина активов банка составила 3,57 млрд руб., обязательств — 8,17 млрд руб. Размер источников собственных средств составил -4,6 млрд руб., сообщается в документе.

5 июля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Таатта». Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 июня 2018 года банк занимал 220 место в банковской системе России. 10 августа ЦБ сообщил, что временная администрация, назначенная в банк, выявила признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей.