Ещё
«Дыра» в капитале банка «Таатта» составила 4,6 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.09
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.94
–0.56 Золото
1196.90
–0.08 РТС
1079.81
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1374
–0.0318
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

«Дыра» в капитале банка «Таатта» составила 4,6 млрд рублей 

Rambler News Service 30 минут назад
«Дыра» в капитале якутского банка «Таатта» составила 4,6 млрд руб., следует из материалов Банка России.
По данным временной администрации, величина активов банка составила 3,57 млрд руб., обязательств — 8,17 млрд руб. Размер источников собственных средств составил -4,6 млрд руб., сообщается в документе.
5 июля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Таатта». Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 июня 2018 года банк занимал 220 место в банковской системе России. 10 августа ЦБ сообщил, что временная администрация, назначенная в банк, выявила признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей.
Rambler News Service: последние новости
Аналитики предупредили о риске новых санкций США для ставок по ипотеке В Омской области 123 семьям выдали ипотеку под 6-6,75% годовых Профицит федерального бюджета за семь месяцев составил 1,38 трлн рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар доигрался203
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась53
Российский рынок жилья ждет адский рост цен27
Ротшильд предсказал конец существующего мира381
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году198
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение