Минтранс прогнозирует рост цен на авиабилеты из-за подорожания топлива

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Цены на авиабилеты за границу могут вновь вырасти

Более 100 домов по программе реновации начнут строить в Москве до конца года

В Пенсионном фонде уточнили размер пенсии в следующем году