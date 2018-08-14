Минтранс прогнозирует рост цен на авиабилеты из-за подорожания топлива 

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что в ведомстве прогнозируют рост цен на авиакеросин на 30% к концу текущего года. По словам чиновника, дополнительные расходы перевозчиков при этом могут составить 50 млрд рублей, что отразится на стоимости билетов на самолёты. Поэтому в Минтрансе предлагает выделить авиакомпаниям единовременные разовые субсидии на компенсацию расходов из-за увеличения цены на авиакеросин, чтобы повышение стоимости авиабилетов оказалось менее ощутимым для граждан. Предполагается, что авиакомпаниям компенсируют 22,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ФАС отрицает влияние цен на авиатопливо на стоимость авиабилетов.