Банк «Акцепт» улучшил условия по потребительским кредитам

Процентная ставка по предложениям была снижена на 1—1,5 процентного пункта. Теперь оформить потребительский кредит по тарифу «С большим доверием» могут не только сотрудники бюджетной сферы и государственных учреждений, но и пенсионеры. Процентная ставка по такому кредиту составляет интервал от 13,5% до 15% годовых. Максимальная сумма займа варьируется от 50 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, срок кредита — от одного года до пяти лет.

В рамках программы «Под залог недвижимости» потребительский кредит для наемных работников и сотрудников бюджетной сферы сейчас выдается под 12,5% годовых на срок до 10 лет, собственников бизнеса — 13,5% годовых на срок до пяти лет. Максимальная сумма кредита может достигать 6 млн рублей, но не может превышать 50% от рыночной стоимости залога для собственников бизнеса и 60% — для наемных работников и сотрудников бюджетной сферы.

Продуктовый виджет

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Екатерина Баклыкова. «Несмотря на то, что при отказе клиента от оформления полиса личного страхования процентная ставка будет увеличена на 2—2,5 процентного пункта, предлагаемые условия весьма привлекательны для заемщиков», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).