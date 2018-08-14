Почта Банк выплатил акционером 1 млрд рублей дивидендов за 2017 год

Почта Банк выплатил акционерам 1 млрд рублей дивидендов за 2017 год, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Решение о выплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2018 года. Срок выплаты дивидендов — с 11 июля по 14 августа.