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Почта Банк выплатил акционером 1 млрд рублей дивидендов за 2017 год
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Почта Банк выплатил акционером 1 млрд рублей дивидендов за 2017 год 

Банки.ру 1 час назад
Почта Банк выплатил акционерам 1 млрд рублей дивидендов за 2017 год, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Крупнейшими акционерами Почта Банка являются Банк ВТБ и компания «Почтовые финансы», на 100% принадлежащая «Почте России». Каждому из акционеров принадлежат по 49,999990% акций банка. Еще две акции принадлежат президенту-председателю Правления Почта Банка Дмитрию Руденко.
Решение о выплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2018 года. Срок выплаты дивидендов — с 11 июля по 14 августа.
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